Ψηφιακό τιμολόγιο: Όλο το νέο πλαίσιο υποχρεώσεων και κινήτρων – Ποια τα επόμενα βήματα για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Από τις 02.02.2026 οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα περνούν υποχρεωτικά στην εποχή του ψηφιακού τιμολογίου, με απόφαση υπουργείου Οικονομικών και ΑΑΔΕ, ενώ οι αλλαγές συνοδεύονται και από φορολογικά κίνητρα για τους εγκαίρως συμμορφούμενους.

Το νέο καθεστώς καλύπτει κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων, με υποχρεωτική έκδοση και αποδοχή ψηφιακού τιμολογίου. Για συναλλαγές με αντισυμβαλλόμενους εκτός Ελλάδας η υποχρέωση αφορά την ελληνική επιχείρηση που εκδίδει το παραστατικό, ενώ ο αλλοδαπός λήπτης δεν δεσμεύεται να το αποδεχθεί. Στις ενδοενωσιακές πωλήσεις η ηλεκτρονική τιμολόγηση παραμένει προαιρετική για τον Έλληνα εκδότη. Αν ο πελάτης στο εξωτερικό δεν την αποδέχεται, το παραστατικό διαβιβάζεται κανονικά στο myDATA και αποστέλλεται με άλλον συμφωνημένο τρόπο.

Πώς θα γίνει η εφαρμογή

Η εφαρμογή θα γίνει σε δύο στάδια. Από 02.02.2026 εντάσσονται πρώτα οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του 1.000.000 ευρώ στο φορολογικό έτος 2023. Προβλέπεται μεταβατική περίοδος προσαρμογής έως 31.03.2026, μέσα στην οποία οι υπόχρεοι δηλώνουν επίσημα την έναρξη ηλεκτρονικής έκδοσης ή τη χρήση της εφαρμογής της ΑΑΔΕ και ξεκινούν σταδιακά. Από 01.10.2026 ακολουθούν όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, με μεταβατικό διάστημα έως 31.12.2026, ώστε να οργανώσουν ομαλά τις ροές τιμολόγησης.

Κάθε εκδότης έχει δύο βασικές επιλογές υλοποίησης. Η πρώτη είναι η συνεργασία με Πάροχο Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων που είναι πιστοποιημένος από την ΑΑΔΕ. Η δεύτερη είναι οι δωρεάν λύσεις της ΑΑΔΕ, δηλαδή η web εφαρμογή timologio και το myDATAapp για κινητές συσκευές. Και στις δύο περιπτώσεις τα δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα στο myDATA σε πραγματικό χρόνο και παραδίδονται ταυτόχρονα στον εκδότη και στον λήπτη, ώστε να περιορίζεται η διπλή καταχώρηση και να ενοποιείται η εικόνα των συναλλαγών.

Ποια είναι τα κίνητρα

Η μετάβαση συνοδεύεται από φορολογικά κίνητρα για όσους κινηθούν έγκαιρα. Για τις επιχειρήσεις της πρώτης φάσης που θα ξεκινήσουν έως 01.12.2025 προβλέπεται προσαυξημένη κατά 100% έκπτωση δαπανών για τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό στο έτος αγοράς, καθώς και προσαύξηση 100% της δαπάνης που αφορά παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση τιμολογίων για τους πρώτους δώδεκα μήνες έκδοσης. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις αντίστοιχη ενίσχυση ισχύει αν ξεκινήσουν έως 03.08.2026. Τα κίνητρα στοχεύουν να καλύψουν το αρχικό κόστος μετάβασης και να επιταχύνουν την υιοθέτηση πριν από τις προθεσμίες.

Ήδη από 01.09.2025 η ηλεκτρονική τιμολόγηση εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις συναλλαγές με το Δημόσιο για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Η εμπειρία αυτή λειτουργεί ως οδηγός για τη γενίκευση του μέτρου στις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών, διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις θα περάσουν χωρίς κενά στην ίδια διαδικασία και ότι οι πάροχοι και τα πληροφοριακά συστήματα είναι ώριμα.

Τα οφέλη είναι πρακτικά και άμεσα. Μειώνεται το κόστος έκδοσης, αποστολής και αρχειοθέτησης, περιορίζονται τα λάθη χειροκίνητης καταχώρισης και τα χαμένα παραστατικά, επιταχύνονται οι συμφωνίες με λογιστήρια και πελάτες και χτίζεται ενιαίο ψηφιακό αρχείο. Σε επίπεδο φορολογικής συμμόρφωσης διευκολύνεται η προσυμπλήρωση δηλώσεων ΦΠΑ και του εντύπου Ε3, ενώ η αποτύπωση των εσόδων και εξόδων γίνεται πιο ομοιόμορφα μέσα στο έτος. Ταυτόχρονα η φορολογική διοίκηση αποκτά εικόνα σε πραγματικό χρόνο για τον όγκο και τη ροή των συναλλαγών, γεγονός που περιορίζει τον χώρο για εικονικά στοιχεία και ενισχύει τη διαφάνεια.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα για τους επαγγελματίες

Τι πρέπει να κάνουν τώρα οι επαγγελματίες; Όσοι εντάσσονται στην πρώτη φάση χρειάζεται να ελέγξουν άμεσα τη συμβατότητα των συστημάτων τους, να αποφασίσουν αν θα χρησιμοποιήσουν πάροχο ή τις εφαρμογές της ΑΑΔΕ, να οργανώσουν ροές προς το myDATA και να προγραμματίσουν τη δήλωση επίσημης έναρξης πριν από το τέλος Μαρτίου 2026. Οι μικρότερες επιχειρήσεις έχουν περιθώριο μέχρι το φθινόπωρο του 2026, αλλά αν θέλουν να αξιοποιήσουν τα κίνητρα, είναι σκόπιμο να αποφασίσουν μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται σαφές πλάνο εκπαίδευσης προσωπικού, δοκιμαστική λειτουργία με λίγες συναλλαγές, έλεγχος συμβατότητας με λογιστικές εφαρμογές και ρητή συμφωνία με τους αντισυμβαλλόμενους για τον τρόπο παραλαβής και αρχειοθέτησης των παραστατικών.