Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πότε θα φανούν τα χρήματα στους λογαριασμούς και πότε θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ

Από σήμερα οι πρώτοι δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις Μαρτίου στους λογαριασμούς τους, καθώς σε ορισμένες κατηγορίες καταβάλλονται πριν από την Καθαρά Δευτέρα.

Σήμερα Παρασκευή (20.2.2026), αρχίζουν οι πληρωμές των συντάξεων στους μη μισθωτούς, δικαιούχους των τέως ασφαλιστικών ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ που θα έχουν διαθέσιμα τα χρήματα για ανάληψη. Υπενθυμίζεται ότι με βάση το ενιαίο σύστημα καταβολών προβλέπονται ξεχωριστές ημερομηνίες πληρωμών για μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 καταβάλλονται:

Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ).

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά (ν. 4387/2016), μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, για συνταξιούχους μισθωτούς και μη μισθωτούς από 1/1/2017 και έπειτα.

Οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μισθωτοί και μη μισθωτοί).

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 καταβάλλονται:

Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπών εντασσόμενων ταμείων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ).

Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πότε φαίνονται οι συντάξεις στα ΑΤΜ

Τα ποσά πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς και εμφανίζονται στα ΑΤΜ από τις 17:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας από την επίσημη ημερομηνία καταβολής.

Έτσι, όσοι θα πληρωθούν στις 24 Φεβρουαρίου θα δουν τα χρήματα από το απόγευμα της 23ης Φεβρουαρίου, ενώ όσοι πληρωθούν στις 26 Φεβρουαρίου θα τα δουν από το απόγευμα της 25ης Φεβρουαρίου.