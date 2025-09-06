Συντάξεις: Τι σημαίνει η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς – Μειώνεται 50% το 2026, μηδενίζεται το 2027

Τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς έως το 2027 για 660.000 συντάξεις ανακοίνωσε σήμερα (6.9.25) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ.

Συγκεκριμένα, ο κος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε πως από το 2026 μειώνεται κατά 50% η προσωπική διαφορά για τους συνταξιούχους, ενώ από το 2027, η προσωπική διαφορά για τις συντάξεις μηδενίζεται.

Υπενθυμίζεται πως η προσωπική διαφορά, βάσει του ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου (2016) αποτελεί τη διαφορά μεταξύ της καταβαλλόμενης (προ της 13ης Μάϊου 2016) και της επανϋπολογισθείσας (σ.σ. μειωμένης από τις 13 Μάϊου 2016) σύνταξης.

Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, η προσωπική διαφορά συμψηφίζεται κάθε χρόνο από το 2023 (οπότε ξεπάγωσαν οι αυξήσεις στις συντάξεις) με τις ετήσιες αυξήσεις.

Έτσι, εν πολλοίς (καθώς ορισμένοι εξ αυτών περιλαμβανόνταν στους δικαιούχους των εκάστοτε έκτακτων επιδομάτων στήριξης των συνταξιούχων), οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά αποκλείονταν από τις αυξήσεις που δίδονταν από το 2023, καθώς τις εισέπρατταν «στο χέρι» μόνο οι «νέοι» συνταξιούχοι, δηλαδή όσοι βγει στη σύνταξη από την 13η Μάϊου 2016 και έπειτα.

Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από την 1η Ιανουαρίου 2027 -σύμφωνα με τις ίδιες ανακοινώσεις Μητσοτάκη – θα οδηγήσει στην καταβολή αυξήσεων σε όλους, ανεξαιρέτως, τους συνταξιούχους.

Έτσι έστω συνταξιούχος με προσωπική διαφορά 100 ευρώ και καταβαλλόμενη σύνταξη 1.500 ευρώ. Έστω ότι το 2027, δοθεί αύξηση 2% στις συντάξεις, ο εν λόγω συνταξιούχος θα δει αύξηση 30 ευρώ και οι αποδοχές του θα φτάσουν στα 1.530 ευρώ.

Η μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50% από την 1η Ιανουαρίου 2026 δεν θα αλλάξει το υφιστάμενο «καθεστώς», σύμφωνα με το οποίο οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά αποκλείονται από κάθε αύξηση που δίδεται οριζοντίως στους συνταξιούχους από το 2023.

Έστω συνταξιούχος με 1.600 ευρώ και προσωπική διαφορά 150 ευρώ. Το 2026, η προσωπική διαφορά του θα ανέλθει στα 75 ευρώ λόγω της μείωσης 50% ενώ θα συμψηφισθεί κατά το ποσοστό της αύξησης που θα δοθεί το 2026. Η καταβαλλόμενη σύνταξη του θα συνεχίσει να είναι 1.600 ευρώ και ο εν λόγω συνταξιούχος δεν θα λάβει αύξηση.

Σημειώνεται πως η μείωση της προσωπικής διαφοράς στο 50% από το 2026 δεν οδηγεί σε καμία αύξηση της δημοσιονομικής δαπάνης. Θα φέρει, όμως, έμμεση αύξηση της δημοσιονομικής δαπάνης από το 2027 η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, καθώς θα εντάξει (από το 2027) και τους εν λόγω συνταξιούχους, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 1/5 του συνόλου στο πλήθος όσων θα παίρνουν την ετήσια αύξηση που προβλέπει το ασφαλιστικό.