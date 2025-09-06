Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: Live η ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει μέτρο ειδικά για τους ακρίτες και συγκεκριμένα η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία για όσους ζουν σε παραμεθόριες περιοχές
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ / Eurokinissi φωτογραφία αρχείου

Οικονομικά μέτρα για το 2026 αλλά και μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα το 2030 ανακοινώνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη ΔΕΘ στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» το βράδυ του Σαββάτου (6.9.25). Ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει μέτρο ειδικά για τους ακρίτες και συγκεκριμένα η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία για όσους ζουν σε παραμεθόριες περιοχές. Επίσης, φέρεται να έχει αποφασιστεί και ένα ακόμη φορολογικό μέτρο που θα ελαφρύνει μία πολύ μεγάλη περίμετρο πολιτών με μικρά και μεσαία εισοδήματα.

19:42 | 06.09.2025

«Βάζουμε την Ελλάδα ψηλά! Νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες!» θα είναι το κεντρικό σύνθημα της 89ης ΔΕΘ.

19:36 | 06.09.2025
Θεσσαλονίκη: Πλήθος κόσμου σε νέες συγκεντρώσεις για τα Τέμπη – «Δεν θέλουμε επαφές με τους δολοφόνους των παιδιών μας»
Στην Αθήνα η συγκέντρωση αναμένεται να ξεκινήσεις στις 19:00 στο Σύνταγμα, ενώ στη Θεσσαλονίκη έχει ήδη ξεκινήσει η συγκέντρωση στην Πλατεία της ΧΑΝΘ
19:35 | 06.09.2025
Μέτρα ασφαλείας εν όψει της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ
ΔΕΘ 2025: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη – Ξεκίνησαν οι συγκεντρώσεις στο κέντρο
Για τις 7 μ.μ. υπάρχει διαδικτυακό κάλεσμα στον Λευκό Πύργο για τον «Προσωπικό Αριθμό και την παράνομη μετανάστευση» - Την ίδια ώρα στην Πλατεία της ΧΑΝΘ θα συγκεντρωθούν συγγενείς θυμάτων των Τεμπών
19:35 | 06.09.2025
Έφτασε ο πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στο Βελλίδειο λίγο μετά τις 19:30 και η ομιλία του αναμένεται να ξεκινήσει στις 20:00

19:30 | 06.09.2025
Οι πρώτες αφίξεις

Ο Γρηγόρης Δημητριαδης ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στο Βελλίδειο

19:30 | 06.09.2025
Τι θα πει απόψε ο Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ
Κυριάκος Μητσοτάκης: Οικονομικά μέτρα ύψους 1,7 δισ. ευρώ και μεταρρυθμίσεις στο επίκεντρο της ομιλίας του στη ΔΕΘ
Ο πρωθυπουργός αναμένεται να ξεκινήσει την ομιλία του υπενθυμίζοντας αυτά που έλεγε στην πρώτη του ΔΕΘ το 2016, για μειώσεις φόρων, αύξηση εισοδήματος κλπ, επισημαίνοντας πως είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που λέει σήμερα
19:26 | 06.09.2025
Καλησπέρα από το newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε ζωντανά την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» για την 89η ΔΕΘ.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Οικονομικά μέτρα ύψους 1,7 δισ. ευρώ και μεταρρυθμίσεις στο επίκεντρο της ομιλίας του στη ΔΕΘ
Ο πρωθυπουργός αναμένεται να ξεκινήσει την ομιλία του υπενθυμίζοντας αυτά που έλεγε στην πρώτη του ΔΕΘ το 2016, για μειώσεις φόρων, αύξηση εισοδήματος κλπ, επισημαίνοντας πως είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που λέει σήμερα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ 11
