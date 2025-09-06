Κυριάκος Μητσοτάκης: Live η ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ

Οικονομικά μέτρα για το 2026 αλλά και μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα το 2030 ανακοινώνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη ΔΕΘ στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» το βράδυ του Σαββάτου (6.9.25). Ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει μέτρο ειδικά για τους ακρίτες και συγκεκριμένα η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία για όσους ζουν σε παραμεθόριες περιοχές. Επίσης, φέρεται να έχει αποφασιστεί και ένα ακόμη φορολογικό μέτρο που θα ελαφρύνει μία πολύ μεγάλη περίμετρο πολιτών με μικρά και μεσαία εισοδήματα.