Κυριάκος Μητσοτάκης: Live η ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ

Οικονομικά μέτρα για το 2026 αλλά και μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα το 2030 ανακοινώνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη ΔΕΘ στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» το βράδυ του Σαββάτου (6.9.25). Ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει μέτρο ειδικά για τους ακρίτες και συγκεκριμένα η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία για όσους ζουν σε παραμεθόριες περιοχές. Επίσης, φέρεται να έχει αποφασιστεί και ένα ακόμη φορολογικό μέτρο που θα ελαφρύνει μία πολύ μεγάλη περίμετρο πολιτών με μικρά και μεσαία εισοδήματα.
19:42 | 06.09.2025
«Βάζουμε την Ελλάδα ψηλά! Νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες!» θα είναι το κεντρικό σύνθημα της 89ης ΔΕΘ.
19:35 | 06.09.2025
Έφτασε ο πρωθυπουργός
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στο Βελλίδειο λίγο μετά τις 19:30 και η ομιλία του αναμένεται να ξεκινήσει στις 20:00
19:30 | 06.09.2025
Οι πρώτες αφίξεις
Ο Γρηγόρης Δημητριαδης ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στο Βελλίδειο
19:26 | 06.09.2025
Καλησπέρα από το newsit.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε ζωντανά την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» για την 89η ΔΕΘ.
