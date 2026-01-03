Χρηστικά

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινάνε – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές διατηρούν πλήρως τα δικαιώματά τους για ελαττωματικά προϊόντα, ψευδείς τιμές ή αθέμιτες πρακτικές
Στις 12 Ιανουαρίου αναμένεται να γίνει η έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επωφεληθούν από σημαντικές προσφορές έως τις 27 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, κάθε χρόνο, η περίοδος εκπτώσεων δίνει την ευκαιρία στους καταναλωτές να αγοράσουν είδη ένδυσης, υπόδησης και εποχιακά προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές, προσφέροντας σημαντική οικονομική διευκόλυνση στον προϋπολογισμό τους.
 
Σημαντικό είναι να γίνεται έρευνα αγοράς και να συγκρίνονται οι τιμές πριν και κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, καθώς πολλές προσφορές μπορεί να είναι παραπλανητικές.

Η συμμετοχή των καταστημάτων στις εκπτώσεις είναι προαιρετική, αλλά τα περισσότερα τηρούν τους κανόνες διαφάνειας, αναγράφοντας ξεκάθαρα την αρχική και τη μειωμένη τιμή.

Οι καταναλωτές διατηρούν πλήρως τα δικαιώματά τους για ελαττωματικά προϊόντα, ψευδείς τιμές ή αθέμιτες πρακτικές, σύμφωνα με τη νομοθεσία προστασίας τους.

