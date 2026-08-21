«Χρυσό» θα πληρώσουμε το πετρέλαιο θέρμανσης: Ένας μισθός επιπλέον εάν η αγορά άνοιγε σήμερα

Το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου προμηνύει δύσκολο χειμώνα για χιλιάδες νοικοκυριά που θα κληθούν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να ανταποκριθούν στις τσουχτερές τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αναμένεται αύξηση πάνω από 70 λεπτά στο λίτρο.

Εάν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης άρχιζε σήμερα, η τιμή του θα ήταν στα 1,83 ευρώ το λίτρο, όπως εκτιμά μιλώντας στο newsit ο Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας. Αυτό σημαίνει αύξηση κοντά στο 70% συγκριτικά με πέρυσι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για επίπεδα ιδιαίτερα υψηλά για τα εισοδήματα των πολιτών αφού για να προμηθευτεί κανείς 1.000 λίτρα θα χρειαζόταν να πληρώσει έναν μισθό επιπλέον.

Παράδειγμα

Πέρυσι για 1.000 λίτρα ένα νοικοκυριό πλήρωσε 1.085 ευρώ ή 1090 ευρώ

Αν η αγορά άνοιγε σήμερα για την ίδια ποσότητα, 1.000 λίτρα, θα έπρεπε να πληρώσει 1.830 ευρώ, δηλαδή μέχρι 750 ευρώ επιπλέον.

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου και είναι ζητούμενο εάν θα υπάρξει βελτίωση του κλίματος στις διεθνείς αγορές μέχρι τότε.

Είναι ενδεικτικό ότι σήμερα το αργό πετρέλαιο Βrent διαπραγματεύεται στα επίπεδα κοντά στα 94 δολάρια το βαρέλι ενώ ήταν κάτω από τα 80 δολάρια μόλις πριν από 15 ημέρες. Και δεν φαίνεται να υπάρχουν στο περιβάλλον ενδείξεις για αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών. Αυτό συνεπάγεται περαιτέρω πίεση των τιμών των καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου θέρμανσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι επόμενες εβδομάδες εκτιμάται ότι θα είναι κρίσιμες για την πορεία των τιμών, με τους καταναλωτές να παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου για να «μαντέψουν» που θα κινηθούν οι τιμές.

Πώς εξελίχθηκαν οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι τον Οκτώβριο, κατά την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης –όταν η τιμή της βενζίνης ήταν στα 1,65 ευρώ το λίτρο (και σήμερα οδεύει πάνω από τα 2 ευρώ)– η τιμή εκκίνησης κυμαινόταν κατά μέσον όρο στο 1,09 με 1,10 ευρώ ανά λίτρο, ελαφρώς χαμηλότερα ή περίπου στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο του προηγούμενου έτους. Μάλιστα δεν είχαμε σημαντικές ανατιμήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης μέχρι που άρχισαν οι παρενέργειες στην διεθνή αγορά από τις απειλές περί πολέμου στο Ιράν. Σημειώνε

Οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης εκτοξεύθηκαν το 2026, μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είναι ενδεικτικό ότι:

τον Ιανουάριο ήταν στα 1,07 ευρώ το λίτρο και