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Άλμα άνω του 5% στο Brent από την αρχή της εβδομάδας, με τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν σε τέλμα

Η Ουάσιγκτον στοχεύει να αυξήσει την οικονομική πίεση στο Ιράν και να ωθήσει την Τεχεράνη σε διαπραγματεύσεις
FILE PHOTO: A view shows a flare stack at Rosneft's oil stabilisation facility outside the town of Neftegorsk in the Samara Region, Russia September 6, 2022.
REUTERS / Alexander Manzyuk / File Photo
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Οι τιμές του πετρελαίου διατηρούν τα κέρδη που αποκόμισαν από την αρχή της εβδομάδας εν μέσω αβεβαιότητας για την έκβαση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με αιχμή την ναυσιπλοΐα από τα Στενά του Ορμούζ.

Εν μέσω αυτής της αβεβαιότητας που συντηρεί τους κινδύνους για τη μεταφορά φορτίων από τα Στενά του Ορμούζ η τιμή του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύεται σε τιμές κοντά στα 94 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Παρασκευής (21.8.2026) και φαίνεται να είναι σε τροχιά για να καταγράψει δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία ανόδου, συσσωρεύοντας κέρδη άνω του 5% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα.

Ανάλογη είναι η εικόνα για το αμερικανικού τύπου αργό WTI που διαπραγματεύεται σε τιμές κοντά στα 87 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο που φτάνει το 6% από την αρχή της εβδομάδας.

Η αβεβαιότητα επιτείνεται καθώς οι ΗΠΑ κινούνται προς την απομόνωση της οικονομίας του Ιράν σε αυτό που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ως «οικονομική ημέρα απόβασης», με λεπτομέρειες της πρωτοβουλίας να αναμένονται τη Δευτέρα.

Τα προτεινόμενα μέτρα πιθανότατα έχουν σχεδιαστεί για να αποκόψουν την Τεχεράνη από διεθνή χρηματοοικονομικά και εμπορικά κανάλια, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, επιχειρήσεων, ναυτιλιακών γραφείων, μεταφορών μετρητών και δικτύων παράνομου εμπορίου.

Η Ουάσιγκτον στοχεύει να αυξήσει την οικονομική πίεση στο Ιράν και να ωθήσει την Τεχεράνη σε διαπραγματεύσεις για τη σύγκρουση, το πυρηνικό της πρόγραμμα και τον έλεγχο του Πορθμού του Ορμούζ.

Εντωμεταξύ, την αγορά του πετρελαίου επηρεάζουν και μια σειρά ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Αυτά τα γεγονότα έχουν προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων σε ορισμένες περιοχές, προσθέτοντας περαιτέρω πίεση στις παγκόσμιες αγορές.

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