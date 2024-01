Η επίσκεψη σε ένα καζίνο είναι συνήθως μια μοναδική εμπειρία. Έχουμε δει άπειρες ταινίες που σχετίζονται με καζίνο και είναι επιθυμία όλων να επισκεφθούν μια φορά στην ζωή τους το Λας Βέγκας.

Δείτε 5 από τα πιο εντυπωσιακά καζίνο σε όλο τον κόσμο, τα οποία δεν βρίσκονται στην έρημο της Νεβάδα, αλλά αξίζει να τα επισκεφθείς κάποια στιγμή στη ζωή σου, αν σου δοθεί η ευκαιρία…

Marina Bay Sands, Σιγκαπούρη

Οι τρεις πύργοι στην Marina Bay Sands στη Σιγκαπούρη είναι το πιο εμβληματικό και ακριβό κτίριο της χώρας. Το 2010 όταν και άνοιξε, το θέρετρο είχε χρεωθεί ως το πιο ακριβό καζίνο σε αυτόνομη περιουσία.

Σήμερα περιλαμβάνει ένα ακριβό ξενοδοχείο 2561 δωματίων, ένα συνεδριακό- εκθεσιακό κέντρο, ένα πολυτελές πολυκατάστημα, ένα μουσείο, δύο μεγάλα θέατρα, ποικίλες επιλογές για δείπνο και clubbing, μια πίστα skating και ένα τεράστιο καζίνο,15.000 τετραγωνικών μέτρων.

Το Καζίνο Marina Bay Sands περιλαμβάνει περισσότερα από 350 τραπέζια, 2300 κουλοχέρηδες και 35 πριβέ δωμάτια χαρτοπαιξίας.

Casino de Monte Carlo, Μονακό

Ένας αληθινός θρύλος στον κόσμο του χαρτοπαιγνίου, το Καζίνο του Μόντε Κάρλο ξεκίνησε να λειτουργεί περίπου στα μέσα του 1800. Αυτή η υπέροχη κτιριακή δημιουργία έχει προσελκύσει άπειρους πλούσιους και διάσημους πελάτες από όλο τον κόσμο καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, όχι μόνο για το καζίνο, αλλά για το ντεκόρ του, το πολυτελές ξενοδοχείο, το διακεκριμένο με βραβείο Michelin εστιατόριο και την κομψότητα που το διακρίνει.

Το καζίνο του Μόντε Κάρλο είναι τόσο λαμπερό, που έγινε ο χώρος γυρισμάτων του Ocean’s Twelve και πολλών ταινιών James Bond.

Casino de Ibiza, Ίμπιζα- Ισπανία

Το νησί της Ισπανίας είναι αναμφισβήτητα διάσημο για την ξέφρενη νυχτερινή ζωή και τις γεμάτες, με σέξι παρουσίες, παραλίες του. Εκτός αυτών όμως, η Ίμπιζα διαθέτει και ένα πολυτελές καζίνο, το οποίο συνδυάζει τα κλασικά παιχνίδια με τον περίτεχνο σχεδιασμό και περιλαμβάνει εστιατόριο με πρωτοποριακή κουζίνα και ένα χαλαρωτικό spa.

Μια εντυπωσιακή παροχή του καζίνο αυτού είναι οι υπηρεσίες εσωτερικής baby sitter, ώστε οι γονείς να απολαμβάνουν την περιήγηση τους στο καζίνο χωρίς να ανησυχούν για τη φύλαξη των παιδιών τους.

Sun City, Νότια Αφρική

Η χλιδή του Λας Βέγκας συναντά τη χαρά του σαφάρι στο θέρετρο Sun City της Νότιας Αφρικής. Το εντυπωσιακό συγκρότημα αποτελείται από 4 διαφορετικά ξενοδοχεία (Sun City, Cascades, The Cabanas, The Palace of the Lost City), τα οποία περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών καζίνο.

Το Sun City διοργανώνει σαφάρι στο κοντινό Pilanesberg και περιήγηση στα δύο θεματικά water parks ή μαθήματα γκολφ.

Atlantis Casino, Μπαχάμες

Οι Μπαχάμες είναι ένας εξωτικός προορισμός που έρχεται στην κορυφή όσων θέλουν να περάσουν τις διακοπές τους στις πανέμορφες και καταγάλανες παραλίες της. Εκτός από τις παραλίες όμως, οι Μπαχάμες έχουν ακόμη ένα θέλγητρο για να πάει κανείς, το περίφημο καζίνο Atlantis.

Κάποτε ήταν το πιο ακριβό ξενοδοχείο του κόσμου και σήμερα περιλαμβάνει 85 τραπέζια, 700 κουλοχέρηδες, διοργανώσεις τουρνουά, γυάλινα γλυπτά από τον καλλιτέχνη Dale Chihuly, κλαμπ και μαθήματα γκολφ δίπλα στον ωκεανό.