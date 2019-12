Όπως ο σύζυγος της εγκυμονούσας κυρίας που θα δείτε στο παρακάτω βίντεο. Σε νοσοκομείο στην Κίνα και με κανέναν από όσους περίμεναν να φαίνεται διατεθειμένος να παραχωρήσει την θέση του στην γυναίκα που φαίνεται να είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, την λύση έδωσε ο σύζυγος. Έγινε καρέκλα ο ίδιος για να κάτσει η γυναίκα του! Κάθισε οκλαδόν έσκυψε μπροστά και η πλάτη του έγινε κάθισμα για την αγαπημένη του.

Husband becomes a chair for his pregnant wife at hospital pic.twitter.com/KgeX00k3JD

— RT (@RT_com) December 10, 2019