Κι αν θεωρείτε… κουραστικό να αλλάξετε χειροκίνητα τα ρολόγια σας, σε κάθε αλλαγή ώρας, σκεφτείτε πως υπάρχουν πολύ χειρότερα! Ο συλλέκτης ρολογιών Ρόι Γουέστ, έχει στο σπίτι του 5.000 ρολόγια, τα οποία έπρεπε να γυρίσει μία ώρα πίσω!

Ο 75χρονος από το Χάμσαϊρ συλλέγει ρολόγια εδώ και 40 χρόνια και χρειάζεται περίπου πέντε ώρες για να τα αλλάξει όλα, κάθε φορά που η ώρα αλλάζει.

Αξίζει να σημειωθεί πως 25 από αυτά, χτυπούν κάθε 15 λεπτά, ενώ ο Ρόι έχει στο κομοδίνο του μόλις… 30!

“Είναι δύσκολη δουλειά, αλλά δεν με νοιάζει. Δεν θέλω κανένα να δείχνει λάθος ώρα. Ξεκινώ από την κρεβατοκάμαρα, όπου βρίσκονται τα περισσότερα. Εκεί χρειάζομαι μιάμιση ώρα. Στη συνέχεια πηγαίνω στο σαλόνι, όπου περνάω άλλη μία ώρα και συνεχίζω στα άλλα δωμάτια του σπιτιού…”.

