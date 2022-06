Στην Κίνα μία απεγνωσμένη εταιρία ακινήτων είναι πρόθυμη να ανταλλάξει σιτάρι με ένα σπίτι! Δέχεται ως προκαταβολή περίπου 500 γραμμάρια σίτου αντί έως 160.000 γιουάν ($23,900.22) για όποιον θέλει ένα από τα ακίνητά της.

Μία εταιρία ανάπτυξης ακινήτων από την κινεζική αγορά που περνάει κρίση, προχώρησε σε πρωτότυπη προωθητική ενέργεια για να προσελκύσει αγοραστές, δίνοντάς τους εδώ και λίγο καιρό τη δυνατότητα να καταβάλουν ως προκαταβολή… σιτάρι ή σκόρδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαφήμιση της Central China Real Estate στη Χενάν που προτρέπει τους αγοραστές να «ανταλλάξουν σιτάρι για ένα σπίτι» αναφέρει ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη σοδειά τους, που τιμολογείται στα 2 γιουάν ανά catty (ή ‘jin’/τζιν), μια κινεζική μονάδα μάζας που αντιστοιχεί περίπου σε 500 γραμμάρια, ως προκαταβολή ύψους έως 160.000 γιουάν ($23,900.22) για ένα από τα ακίνητά της.

Μεσίτρια της εταιρίας που απάντησε στον τηλεφωνικό αριθμό που αναγράφεται στη διαφήμιση ανέφερε ότι η προωθητική ενέργεια, που έχει στόχο κυρίως αγρότες της περιοχής, θα ισχύει έως τις 10 Ιουλίου. Η εταιρία στην κεντρική επαρχία της Κίνας, Χενάν, προσφέρει σπίτια σε τιμή από 600.000 έως 900.000 γιουάν, δήλωσε η μεσίτρια που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκπρόσωπος της Central China Real Estate δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Στα τέλη του περασμένου μήνα, άλλη διαφήμιση της Central China ανέφερε ότι αγοραστές κατοικιών σε άλλο συγκρότημα μπορούσαν να δώσουν προκαταβολές χρησιμοποιώντας τη σοδειά τους από σκόρδα, στην τιμή των 5 γιουάν ανά catty. Η τιμή στην χονδρική αγορά για το σκόρδο και το σιτάρι είναι 1,5 γιουάν ανά 500 γραμμάρια.

Sell wheat live in a mansion!…."Central China Real Estate is offering to pay farmers 160,000 yuan for #wheat to offset down payments for homes in its River Mansion residential project"…that's more than $24,000/mt ($600/bu) in case you wonderhttps://t.co/ZZCd0iG0Qu