Έχουμε δει πολλά κατά καιρούς σε εκθέσεις τέχνης σε Ελλάδα και εξωτερικό, τώρα είδαμε άλλο ένα παράξενο σε γκαλερί στο Λονδίνο.

Ο λόγος για τη γκαλερί Laz Emporium του πρώην ατζέντη του Banksy, Στίβ Λαζαρίδη στο Λονδίνο, στην οποία… μπούκαρε η αστυνομία.

Ο λόγος; Για να σώσει μια γυναίκα που ήταν πεσμένη πάνω από ένα γραφείο, νομίζοντας πως κάτι έχει πάθει. Ωστόσο… κάτι άλλο συνέβαινε

Η Χάνα Μπλέικμορ, η υπάλληλος της γκαλερί που δούλευε εκείνη την ημέρα, είχε κλείδωσει την γκαλερί για να φτιάξει ένα φλιτζάνι τσάι, όταν ξαφνικά, είδε την εξώπορτα ξεκλείδωτη και δύο αστυνομικούς να την κοιτάζουν. Μάλιστα για να μπουν, είχαν βγάλει την πόρτα από τους μεντεσέδες.

Οι αστυνομικοί είχαν πάει εκεί μετά από τηλεφώνημα ατόμου που ανέφερε πως κάποια γυναίκα στην γκαλερί έχει πάθει κάτι και χρειάζεται βοήθεια.

Ωστόσο αυτό που είχε «πάθει» ήταν πως η τοποθέτησή της εκεί και η στάση που είχε, ήταν μέρος της έκθεσης. Φυσικά δεν ήταν άνθρωπος αλλά ένα γλυπτό που φιλοτέχνησε ο Μαρκ Τζέκινς. Και το όνομα αυτής… Kristina.

Σίγουρα οι αστυνομικοί θα έχουν να το θυμούνται.

The scene took place at Laz Emporium, the art gallery owned by Banksy’s former agent, Steve Lazarides. https://t.co/G6XpZEGVuX