Πώς χαλαρώνουν οι άνθρωποι σε διαφορετικά μέρη του κόσμου

Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να μην βιώνει στρες και άγχος στην καθημερινότητα του, λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής.

Μπορεί οι τρόποι χαλάρωσης να διαφέρουν από χώρα σε χώρα, ωστόσο, έχουν ως κοινό παρονομαστή την αποφόρτιση από το στρες.

«Shinrin Yoku» στην Ιαπωνία

Στην ιαπωνική γλώσσα η λέξη «shinrin» σημαίνει δάσος, ενώ η λέξη «yoku», λουτρό. Στην ουσία, η φράση αποδίδεται ως «κολύμπι στο δάσος». Πρόκειται για μια θεραπευτική μέθοδο που καλεί τον κάθε ενδιαφερόμενο να απελευθερώσει τις πέντε αισθήσεις του, προκειμένου να «γίνει ένα» με την φύση, με στόχο να αποφορτιστεί από το άγχος και στρες.

Ο Δρ Qing Li, αναπληρωτής καθηγητής στην Ιατρική Σχολή Nippon στο Τόκιο και συγγραφέας του βιβλίου «Forest Bathing: How Trees Can Help You Find Health and Happiness», τονίζει ότι η συγκεκριμένη μέθοδος καταπραΰνει το νευρικό και το ενδοκρινικό σύστημα. Παράλληλα, οι οργανικές ενώσεις που απελευθερώνονται από τα φυτά προσφέρουν αντιμικροβιακά οφέλη και έχει αποδειχθεί ότι διεγείρουν έναν τύπο λευκών αιμοσφαιρίων που καταπολεμούν ασθένειες.

«Αγιουρβεδικό μασάζ» στην Ινδία

Για πολλές γενιές στην Ινδία, ένα καθημερινό μασάζ με έλαια πριν το ντους ήταν η τελετουργία για να ξεκινήσει η μέρα, αναφέρει ο Zubinji Billimoria, πιστοποιημένος θεραπευτής της Αγιουρβέδα (σ.σ. επιστήμη της ζωής) με έδρα το Λος Άντζελες.

Η Αγιουρβέδα είναι ένα αρχαίο σύστημα παραδοσιακής ιατρικής που αναπτύχθηκε στην Ινδία. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες το μασάζ πολύ νωρίς το πρωί (6:30 πμ.) έχει ευεργετικά οφέλη στην μείωση του στρες, ακόμη κι αν γίνεται μόνο μια φορά την εβδομάδα, αφού βοηθά τους ανθρώπους στην συγκέντρωση, αλλά και στον ποιοτικό ύπνο, δεδομένου ότι ευνοεί τον φυσικό κιρκάδιο ρυθμό του σώματος.

Σάουνα στην Φινλανδία

Η παράδοση της σάουνας βρίσκεται στο DNA των Φιλανδών. Στη Φινλανδία, που ανακηρύχθηκε η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο, επτά συναπτές φορές, σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας, η σάουνα αποτελεί το συνηθισμένο εβδομαδιαίο τελετουργικό και μέρος της φινλανδικής κουλτούρας, αφού αναγνωρίζεται από την UNESCO σαν μέρος της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας.

Περίπου το 90% των Φινλανδών πηγαίνουν σε δημόσια σάουνα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, σύμφωνα με την Φιλανδική Υπηρεσία Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που υπάγεται στο υπουργείο Παιδείας της χώρας. Τα οφέλη της σάουνας περιλαμβάνουν την ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, τον μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και άνοιας, ενώ συμβάλλει και στην αύξηση των ενδορφινών, σύμφωνα με τη Mayo Clinic.

Μεσημεριανός ύπνος (σιέστα) στην Ισπανία

Η siesta είναι ένας σύντομος ύπνος, είτε το μεσημέρι είτε νωρίς το απόγευμα, συνήθως μετά το φαγητό. Η λέξη Siesta προέρχεται από τη λατινική έκφραση sexta hora, που σημαίνει «έκτη ώρα», δηλαδή την έκτη ηλιακή ώρα από την ανατολή, που είναι περίπου το μεσημέρι, ή λίγο αργότερα. Ο σύντομος μεσημεριανός ύπνος προσφέρει καρδιαγγειακά οφέλη, ενώ συμβάλει στην μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Σύμφωνα με σχετική έρευνα του Πανεπιστημίου του Λονδίνου ένας σύντομος μεσημεριανός ύπνος μπορεί να καθυστερήσει την συρρίκνωση του εγκεφάλου που προκαλεί η γήρανση. Ερευνητές από το το Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ ανέφεραν ότι ο μεσημεριανός ύπνος μιας ώρας βελτίωσε τις δεξιότητες των μαθητών στην μάθηση και τις επιδόσεις τους στα διαγωνίσματα.

Friluftsliv στη Νορβηγία

Οι Νορβηγοί απολαμβάνουν να περνούν χρόνο στη φύση, ανεξάρτητα από το σκηνικό του καιρού. Η έννοια του «Friluftsliv» μεταφράζεται ως «υπαίθρια διαβίωση» και διαδόθηκε τη δεκαετία του 1850 από τον Νορβηγό θεατρικό συγγραφέα και ποιητή, Henrik Ibsen, ο οποίος χρησιμοποίησε τον όρο για να περιγράψει την αξία του να αφιερώνεις χρόνο στο φυσικό περιβάλλον για πνευματική και σωματική ευεξία.

Μια μετα-ανάλυση 84 μελετών του 2019 διαπίστωσε ότι ο χρόνος στην φύση ενισχύει την αυτοεκτίμηση, καθώς και τις ακαδημαϊκές και γνωστικές επιδόσεις.