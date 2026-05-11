Ο σκύλος μου νομίζει ότι είναι άνθρωπος

Υπάρχουν σκύλοι που γαβγίζουν όταν χτυπάει το κουδούνι. Και υπάρχουν κι εκείνοι που συμπεριφέρονται σαν να πληρώνουν ενοίκιο στο σπίτι.

Από το να κάθονται στον καναπέ σαν κουρασμένοι υπάλληλοι γραφείου, μέχρι να απαιτούν συγκεκριμένη θέση στο κρεβάτι, πολλοί κηδεμόνες κατοικιδίων παρατηρούν το ίδιο πράγμα: οι σκύλοι τους μοιάζουν όλο και περισσότερο με ανθρώπους.

Και ίσως δεν είναι απλώς ιδέα μας.

Οι ειδικοί στη συμπεριφορά ζώων εξηγούν ότι οι σκύλοι έχουν εξελιχθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια δίπλα στους ανθρώπους, μαθαίνοντας να διαβάζουν εκφράσεις, συναισθήματα και καθημερινές συνήθειες. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλές φορές φαίνεται σαν να «καταλαβαίνουν» πότε είμαστε αγχωμένοι, λυπημένοι ή χαρούμενοι.

Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι κάτι άλλο: πολλοί σκύλοι αρχίζουν να αντιγράφουν τη συμπεριφορά των κηδεμόνων τους.

Αν ζεις σε ήρεμο περιβάλλον, συχνά ο σκύλος γίνεται πιο χαλαρός. Αν είσαι αγχώδης ή υπερκινητικός, μπορεί να εμφανίσει αντίστοιχη ένταση.

Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί κτηνίατροι λένε αστειευόμενοι πως «μετά από χρόνια μαζί, τα κατοικίδια μοιάζουν στους ανθρώπους τους».

Στα social media, τα βίντεο με «ανθρώπινες» αντιδράσεις κατοικιδίων γίνονται viral καθημερινά.

Γάτες που αγνοούν επιδεικτικά τους κηδεμόνες τους, σκύλοι που ζηλεύουν όταν κάποιος κάθεται στη θέση τους ή κατοικίδια που κάνουν «μούτρα» όταν δεν παίρνουν προσοχή συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές.

Και ίσως αυτός να είναι ο πραγματικός λόγος που τα αγαπάμε τόσο πολύ: γιατί βλέπουμε σε αυτά μικρές, αστείες και αυθεντικές εκδοχές του εαυτού μας.

Την επόμενη φορά λοιπόν που ο σκύλος σου θα… αναστενάξει επειδή άργησες να τον βγάλεις βόλτα ή η γάτα σου θα σε κοιτάξει σαν απογοητευμένος γονιός, θυμήσου κάτι: μπορεί τελικά να μην είσαι μόνο εσύ που εκπαιδεύεις το κατοικίδιό σου. Ίσως να σε έχει εκπαιδεύσει κι εκείνο λίγο.