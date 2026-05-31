Σκύλος στην παραλία: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις ενός κηδεμόνα-ιδιοκτήτη και τι προβλέπει τελικά ο νόμος

Κάθε καλοκαίρι, η ίδια συζήτηση επιστρέφει στις ελληνικές παραλίες. Επιτρέπεται τελικά ένας σκύλος στη θάλασσα και τι υποχρεώσεις έχει ο κηδεμόνας-ιδιοκτήτης του;

Ανάμεσα σε αντικρουόμενες απόψεις, παρατηρήσεις λουόμενων και διαφορετικές πρακτικές από περιοχή σε περιοχή, αρκετοί ιδιοκτήτες-κηδεμόνες κατοικιδίων δυσκολεύονται να καταλάβουν τι ισχύει πραγματικά και πού ξεκινούν τα όρια της προσωπικής ευθύνης.

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες για την παρουσία σκύλων στις παραλίες και κάνει σαφή διάκριση ανάμεσα στις οργανωμένες και τις μη οργανωμένες ακτές.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο του Ν. 4830/2021, οι σκύλοι επιτρέπονται στις μη οργανωμένες παραλίες και μπορούν να μπουν κανονικά στη θάλασσα, ενώ εκτός νερού η χρήση λουριού θεωρείται υποχρεωτική.

Αντίθετα, στις οργανωμένες παραλίες η παρουσία σκύλων δεν επιτρέπεται αυτόματα. Επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχει σχετική ένδειξη από τον υπεύθυνο εκμετάλλευσης της παραλίας ή όταν πρόκειται για πιστοποιημένους σκύλους βοήθειας.

Οι παραλίες με πιστοποίηση «Γαλάζια Σημαία» ακολουθούν ακόμη αυστηρότερο πλαίσιο, καθώς συνήθως απαγορεύουν την παρουσία κατοικιδίων, με εξαίρεση και πάλι τους σκύλους βοήθειας.

Στην πράξη, βέβαια, η εικόνα διαφέρει αρκετά από περιοχή σε περιοχή. Υπάρχουν beach bars και οργανωμένες ακτές που δηλώνουν ανοιχτά ότι είναι pet friendly, ζητώντας ωστόσο από τους κηδεμόνες-ιδιοκτήτες να τηρούν βασικούς κανόνες συνύπαρξης με τους υπόλοιπους λουόμενους.

Το σημαντικότερο ζήτημα, πάντως, δεν είναι μόνο αν επιτρέπεται ένας σκύλος στην παραλία αλλά ο τρόπος με τον οποίο βρίσκεται εκεί.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ένα μεγάλο μέρος των εντάσεων στις ακτές δεν προκαλείται από την παρουσία του ζώου αλλά από την έλλειψη ελέγχου και προσοχής από πλευράς ανθρώπων.

Ένας σκύλος που κινείται ανεξέλεγκτα ανάμεσα σε πετσέτες, ξαπλώστρες και παιδιά μπορεί εύκολα να δημιουργήσει δυσφορία, ακόμη κι αν είναι φιλικός. Το ίδιο ισχύει όταν ο κηδεμόνας-ιδιοκτήτης αδιαφορεί για την καθαριότητα ή αφήνει το ζώο να ενοχλεί άλλους λουόμενους. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές από τις αντιδράσεις απέναντι στα κατοικίδια στις παραλίες σχετίζονται περισσότερο με τη συμπεριφορά των ανθρώπων παρά με τα ίδια τα ζώα.

Η υποχρέωση για καθαριότητα είναι αυτονόητη αλλά όχι πάντα δεδομένη. Ο κηδεμόνας-ιδιοκτήτης οφείλει να μαζεύει άμεσα τις ακαθαρσίες του ζώου και να φροντίζει ώστε ο χώρος να παραμένει καθαρός, ιδιαίτερα σε παραλίες με μεγάλη προσέλευση. Παράλληλα, η συνεχής επίβλεψη του σκύλου είναι βασική προϋπόθεση, είτε το ζώο βρίσκεται στην ακτή είτε μέσα στο νερό.

Εξίσου σημαντική είναι και η προετοιμασία πριν από την έξοδο. Το κατοικίδιο θα πρέπει να είναι εμβολιασμένο, τσιπαρισμένο και να έχει ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας, το οποίο αρκετοί κηδεμόνες-ιδιοκτήτες επιλέγουν να έχουν μαζί τους σε περίπτωση ελέγχου ή ανάγκης.

Η παρουσία ενός σκύλου στην παραλία προϋποθέτει επίσης σεβασμό απέναντι στο ίδιο το ζώο. Οι υψηλές θερμοκρασίες, η καυτή άμμος και η πολύωρη έκθεση στον ήλιο μπορούν να προκαλέσουν θερμική εξάντληση πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο αντιλαμβάνονται πολλοί άνθρωποι. Η συνεχής πρόσβαση σε καθαρό νερό, η σκιά και η αποφυγή των μεσημεριανών ωρών είναι βασικά μέτρα προστασίας και όχι υπερβολές φροντίδας.

Αντίστοιχα, ακόμη και λίγα λεπτά παραμονής μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά επικίνδυνα για ένα ζώο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος αυξάνεται πολύ γρήγορα.

Τα τελευταία χρόνια, οι σκύλοι έχουν αποκτήσει ολοένα πιο έντονη παρουσία στις καλοκαιρινές εξορμήσεις και στις παραλίες της χώρας. Η εικόνα ενός κατοικιδίου δίπλα στη θάλασσα θεωρείται πλέον φυσικό κομμάτι της καθημερινότητας για πολλούς ανθρώπους. Ωστόσο, η συνύπαρξη αυτή εξακολουθεί να βασίζεται κυρίως στην υπευθυνότητα και στη συμπεριφορά του κηδεμόνα-ιδιοκτήτη.