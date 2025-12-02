Άδωνις Γεωργιάδης: Η απάντησή του στις αβάσιμες κατηγορίες για λογοκλοπή στο βιβλίο του «Ρώμη» – «Πόσο δειλά ανθρωπάκια είναι αυτοί που μας βρίζουν»

Σκληρές κατηγορίες από χρήστη του X δέχτηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, καθώς κατηγορήθηκε ότι έκανε λογοκλοπή στο νέο του βιβλίο με τίτλο «Ρώμη». Εκείνος δεν έμεινε αμέτοχος και απάντησε σε αυτές της κατηγορίες σε ανάρτησή του στα social media.

Εκείνος ο χρήστης, σε βάρος του οποίου ο Άδωνις Γεωργιάδης υπέβαλε ήδη μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση, κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας ότι έκλεψε όσα έγραψε στο βιβλίο του από το βιβλίο της συγγραφέως Mary Beard. Μάλιστα μέσω του X ειδοποίησε την συγγραφέα ότι έχει πέσει θύμα λογοκλοπής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως έγραψε ο κ. Γεωργιάδης «ο χρήστης έκανε μένσιον την Mary Beard, μία από τις πιο διάσημες και έγκυρες συγγραφείς για την Ρωμαϊκή Ιστορία, και της είπε ότι εγώ έχω κάνει λογοκλοπή από το βιβλίο της». Η ίδια απάντησε λέγοντας ότι θα το δει με τον εκδοτικό της οίκο.

«Πού να ξέρει η κυρία ποιος είμαι εγώ, ότι το βιβλίο μου είναι από τα μαθήματα που παρέδιδα για χρόνια στην Ελληνική Αγωγή, ότι φυσικά δεν έχει καμία σχέση με το δικό της κλπ και τους είπε ότι θα το κοιτάξει» γράφει στην δημοσίευσή του ο κ. Γεωργιάδης.

Όταν βέβαια ο Άδωνις Γεωργιάδης ενημέρωσε τον χρήστη του X για τις νομικές κινήσεις του, ο «”γενναίος κύριος” διέγραψε τις αναρτήσεις του και είπε ότι έγινε παρεξήγηση και ότι δεν εννοούσε κάτι τέτοιο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Πόσο δειλά ανθρωπάκια είναι τελικά όλοι αυτοί που μας βρίζουν; Χθες ξαφνικά βλέπω έναν λογαριασμό τον @ebegleridis που έκανε μένσιον την @wmarybeard (μία από τις πιο διάσημες και έγκυρες συγγραφείς για την Ρωμαϊκή Ιστορία) και της είπε ότι εγώ έχω κάνει λογοκλοπή από το βιβλίο της. Πού να ξέρει η κυρία ποιος είμαι εγώ, ότι το βιβλίο μου είναι από τα μαθήματα που παρέδιδα για χρόνια στην @EllinikiAgogi ότι φυσικά δεν έχει καμία σχέση με το δικό της κλπ και τους είπε ότι θα το κοιτάξει.

Το είδα όμως εγώ και τον ενημέρωσα ότι έδωσα εντολή στους δικηγόρους μου να του κάνουν μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση.

Πόσο δειλά ανθρωπάκια είναι τελικά όλοι αυτοί που μας βρίζουν;. Χθες ξαφνικά βλέπω έναν λογαριασμό τον @ebegleridis που έκανε μένσιον την @wmarybeard (μία από τις πιο διάσημες και έγκυρες συγγραφείς για την Ρωμαϊκή Ιστορία) και της είπε ότι εγώ έχω κάνει λογοκλοπή από το βιβλίο… pic.twitter.com/coDbWwZ5KN — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 2, 2025

Και τί έκανε αυτός ο «γενναίος κύριος;»… Διέγραψε τις αναρτήσεις του και είπε ότι έγινε παρεξήγηση και ότι δεν εννοούσε κάτι τέτοιο….και η ντροπή χάνει το νόημα της ορισμένες φορές από το μίσος και τα συμπλέγματα των πολιτικών μου αντιπάλων.

Από την άλλη χαίρομαι για την αγάπη που μου δείχνετε οι πολλοί που με αγαπάτε και με εμπιστεύεστε και δεν θα με λυγίσουν οι λίγοι δειλοί και τοξικοί.

Το βιβλίο μου για την Ρώμη πάντως έχει τόσες προπαραγγελίες που εξαντλείται και η δεύτερη έκδοση».