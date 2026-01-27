Άδωνις Γεωργιάδης: Η Μαρία Καρυστιανού έχει ακροδεξιό πρόσημο – Με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε

Για το νομοσχέδιο για τα καινοτόμα φάρμακα, την αύξηση της αμοιβής των συμβεβλημένων γιατρών του ΕΟΠΥΥ και τον προγραμματισμό προσλήψεων στο ΕΣΥ αλλά και για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, τη Μαρία Καρυστιανού, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Νίκο Ανδρουλάκη, μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξη στο ΕΡΤnews, σήμερα Τρίτη (27.1.26).

Για την Μαρία Καρυστιανού είπε πως «έχει ακροδεξιό πρόσημο», για τον πρώην πρωθυπουργό ότι «έχει δικαίωμα να λέει και μία κουβέντα παραπάνω», ενώ για τις εκλογές ανέφερε πως «αν κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, ο κόσμος στην κάλπη θα κάνει την επιλογή που πρέπει. Η ΝΔ θα πάρει 40%».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε, στόχος του νομοσχεδίου είναι η επιτάχυνση της πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών σε νέες θεραπείες, σε ένα περιβάλλον αυξημένων επιστροφών, που «λειτουργεί αποτρεπτικά για τις φαρμακευτικές εταιρείες». «Ο γρίφος που προσπαθούμε να λύσουμε είναι πώς θα φέρουμε τα καινοτόμα φάρμακα γρηγορότερα στην Ελλάδα, όταν οι επιστροφές είναι πολύ μεγάλες και αποθαρρύνουν τις εταιρείες», δήλωσε.

Ιταλικό μοντέλο και έλεγχος της φαρμακευτικής δαπάνης

Ο υπουργός εξήγησε ότι η κυβέρνηση υιοθετεί το ιταλικό μοντέλο, δημιουργώντας ένα περιβάλλον κινήτρων για τις εταιρείες ώστε να διαθέτουν τα φάρμακά τους ταχύτερα στη χώρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η οργανωμένη ένταξη των καινοτόμων φαρμάκων στη θετική λίστα θα περιορίσει τη φαρμακευτική δαπάνη, η οποία σήμερα επιβαρύνεται από τη διάθεση φαρμάκων μέσω ΙΦΕΤ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σήμερα πολλά καινοτόμα φάρμακα έρχονται “από το παράθυρο” και αυτό τελικά κοστίζει περισσότερο στο κράτος. Με την κανονική οδό θα έχουμε και πρόσβαση και έλεγχο της δαπάνης», ανέφερε.

Αύξηση αποζημίωσης γιατρών ΕΟΠΥΥ από 10 σε 13 ευρώ

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε επείγουσα τροπολογία για αύξηση της αμοιβής των συμβεβλημένων γιατρών του ΕΟΠΥΥ από 10 σε 13 ευρώ, αύξηση της τάξης του 30%.

«Είναι η πρώτη αύξηση μετά από 16 χρόνια και γίνεται χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι η χρηματοδότηση προέρχεται από εξοικονόμηση πόρων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ραντεβού.

Όπως είπε, η πλατφόρμα οδήγησε σε εξορθολογισμό των ραντεβού και εξάλειψη πληρωμών για ραντεβού που δεν πραγματοποιούνταν, επιτρέποντας την ανακατανομή των κονδυλίων.

5.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ και κάλυψη κρίσιμων κενών

Αναφερόμενος στις προσλήψεις στο ΕΣΥ, ο υπουργός δήλωσε ότι η Υγεία θα λάβει τη μερίδα του λέοντος το 2026, με περίπου 5.000 νέες προσλήψεις, κυρίως νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Νοσοκομείο Δράμας, λέγοντας ότι εντοπίστηκαν παθολόγοι για τη στελέχωση της Παθολογικής Κλινικής.

Κίνητρα για γιατρούς στα μικρά νησιά

Ο υπουργός Υγείας προανήγγειλε σημαντικά χρηματικά και στεγαστικά κίνητρα για γιατρούς στα 50 μικρότερα νησιά του Αιγαίου, με στόχο την επαρκή κάλυψη το καλοκαίρι.

«Πιστεύω ότι φέτος θα έχουμε τελείως διαφορετικό περιβάλλον στα νησιά», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ήδη το 2025 υπήρξε αισθητή βελτίωση σε σχέση με το 2024, γεγονός που –όπως είπε– αναγνωρίζεται και από την ΠΟΕΔΗΝ.

Για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα, σημειώνοντας ότι οι υγειονομικές υπηρεσίες βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο και ότι δεν υπάρχει πλέον τραυματίας που να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο.

Όπως ανέφερε, το ΕΚΑΒ και τα νοσοκομεία κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ ο ίδιος παρακολουθούσε από κοντά την εξέλιξη της κατάστασης. Σύμφωνα με τον υπουργό, οι περισσότεροι τραυματίες δεν αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα, ενώ οι θάνατοι σημειώθηκαν σχεδόν ακαριαία.

Αναφερόμενος στο εργοστάσιο όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι επρόκειτο για σύγχρονη και καλά οργανωμένη μονάδα, η οποία είχε περάσει ελέγχους και διέθετε επίπεδα ασφαλείας, απορρίπτοντας την εικόνα εγκαταλελειμμένου ή πρόχειρου χώρου.

«Η πολιτική των “ήρεμων νερών” συμφέρει απολύτως την Ελλάδα»

Στο σκέλος της εξωτερικής πολιτικής, αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο υπουργός υπερασπίστηκε τη στρατηγική των «ήρεμων νερών» με την Τουρκία, λέγοντας ότι συμφέρει απολύτως την Ελλάδα.

«Δίνει χρόνο για εξοπλισμό, στηρίζει την οικονομία και τον τουρισμό και δεν συνεπάγεται καμία υποχώρηση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα», τόνισε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση «δεν έχει υποχωρήσει ούτε χιλιοστό».

«Η Μαρία Καρυστιανού έχει ακροδεξιό πρόσημο»

Ερωτηθείς για την Μαρία Καρυστιανού σχετικά με την πρόσφατη ανάρτησή της για τα ελληνοτουρκικά, στην οποία –όπως αναφέρεται– ζητά να ενημερωθεί ο λαός για την ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν και να κρίνουν οι πολίτες αν πρέπει να γίνει ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε χαρακτηριστικά «Έχω πει από την αρχή ότι αν η κ. Καρυστιανού μπορεί να μιλάει λίγο πολιτικά κάθε μέρα, θα κάνει πολύ καλό και σε μας και γενικά» ενώ πρόσθεσε πως «έχει ακροδεξιό πρόσημο».

Παράλληλα ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε πως δεν πρέπει να γίνεται λόγος για «εθνικές προδοσίες», λέγοντας ότι τέτοιες κατηγορίες έχουν οδηγήσει ιστορικά τη χώρα σε διχασμούς.

Απαντώντας σχετική με τη σκληρή κριτική του Αντώνη Σαμαρά στην κυβέρνηση ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε πως ότι δεν μπορεί να μπαίνει στο ίδιο επίπεδο μια ιδιώτης με έναν πρώην πρωθυπουργό, σημειώνοντας ότι δεν είναι το ίδιο πολιτικό μέγεθος.

«Με τον κ. Ανδρουλάκη δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση»

Κλείνοντας, ο κ. Γεωργιάδης απέκλεισε το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ με την παρούσα ηγεσία, δηλώνοντας ότι «με τον κ. Ανδρουλάκη δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση».

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, το δίλημμα θα τεθεί ξεκάθαρα στους πολίτες μεταξύ κυβερνησιμότητας και πολιτικής αστάθειας.