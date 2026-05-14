Αγωγή της Βασιλικής Πολύζου στη Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αποζημίωση 500.000 ευρώ για ηθική βλάβη

Σε νέα φάση περνά πλέον η σύγκρουση ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη Βασιλική Πολύζου, καθώς κατατέθηκε αγωγή σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, με τη δημοσιογράφο να ζητά αποζημίωση ύψους 500.000 ευρώ για ηθική βλάβη.

Η αγωγή της Βασιλικής Πολύζου κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου έρχεται στον απόηχο της δημόσιας αντιπαράθεσης των δύο πλευρών, αλλά και μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε στην Αθηναϊκή Λέσχη, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας φέρεται να ζήτησε τη σύλληψη της δημοσιογράφου.

Την προσφυγή στη Δικαιοσύνη ανακοίνωσε ο συνήγορος της δημοσιογράφου, Φαήλος Κρανιδιώτης, γνωστοποιώντας ότι με την αγωγή ζητείται, μεταξύ άλλων, η καταβολή αποζημίωσης «νομιμοτόκως» για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης της εντολέως του. Παράλληλα, ζητείται η άρση της προσβολής, η παράλειψη επανάληψής της με απειλή χρηματικής ποινής, ακόμη και η δημοσίευση του διατακτικού της απόφασης στους λογαριασμούς της κυρίας Κωνσταντοπούλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της νομικής πλευράς της δημοσιογράφου, η αγωγή βασίζεται σε δημόσιες δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου τον Φεβρουάριο του 2026, καθώς και σε όσα ανέφερε σε τηλεοπτική της εμφάνιση στην ΕΡΤ. Κατά την πλευρά της Βασιλικής Πολύζου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απέδωσε στη δημοσιογράφο ιδιότητες και πράξεις που συνιστούν συκοφαντική δυσφήμηση.

Το επεισόδιο στην Αθηναϊκή Λέσχη

Είχε προηγηθεί, άλλωστε, και η κατάθεση μήνυσης από τη δημοσιογράφο για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση, με αναφορές σε «βαρύτατα προσβλητικούς χαρακτηρισμούς». Το κλίμα οξύνθηκε περαιτέρω κατά το επίσημο γεύμα που παρέθεσε προ ολίγων ημερώων ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Αθηναϊκή Λέσχη. Η Βασιλική Πολύζου βρέθηκε στον χώρο ως διαπιστευμένη κοινοβουλευτική συντάκτρια για την κάλυψη της εκδήλωσης, όταν σημειώθηκε νέο επεισόδιο.

Κατά πληροφορίες, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία της δημοσιογράφου, ζήτησε από στελέχη της Βουλής να συλληφθεί, λέγοντας: «Είναι κακοποιό στοιχείο. Έχω κινηθεί εναντίον της για εγκληματική οργάνωση». «Μα, είναι δημοσιογράφος», φέρεται να απάντησε ο πρόεδρος της Βουλής, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να επιμένει ότι η εκδήλωση ήταν κλειστή και ότι η παρουσία της δημοσιογράφου δεν δικαιολογούνταν.

Το επεισόδιο έληξε χωρίς περαιτέρω συνέχεια και χωρίς να υπάρξει σύλληψη, ωστόσο η αντιπαράθεση έχει πλέον μεταφερθεί στις δικαστικές αίθουσες, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε ανοιχτή σύγκρουση.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο γυναίκες έχουν ένα αρκετά έντονο παρελθόν με μηνύσεις και εγκλίσεις με την τρίτη κατά σειρά να έχει κάνει η δημοσιογράφος προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση, περίπου μία εβδομάδα νωρίτερα.

Η ανακοίνωση για την αγωγή Πολύζου κατά Κωνσταντοπούλου

Σήμερα το πρωΐ μαζί με την εντολέα μου, την δημοσιογράφο κ. Βασιλική Πολύζου, καταθέσαμε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αστική αγωγή της κατά της κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, βουλευτή και προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, με αιτήματα

α) να καταβάλει στην εντολέα μου νομιμοτόκως αποζημίωση 500.000 € προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης της εντολέως μου,

β) να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή,

γ) να αρθεί η προσβολή και να υποχρεωθει η εναγομένη σε παράλειψη επανάληψης της, με απειλή χρηματικής ποινής 5.000 €,

δ) να επιβληθεί προσωπική κράτηση ενός (1) έτους ως μέσο εκτέλεσης της απόφασης και

δ) να υποχρεωθει να δημοσιεύσει το διατακτικό της εκδοθησομένης αποφάσεως στους λογαριασμους της, ατομικό και κομματικό, στο Facebook.

Ιστορική βάση της αγωγής είναι η συκοφαντική δυσφήμηση κατά της εντολέως μου, για την οποία έχει ήδη υποβληθεί έγκληση, πράξη που τελέστηκε με δημόσια δήλωση της στις 17/2/2026 και με όσα ανέφερε στις 18/2/2026 στην ΕΡΤ σε εκπομπή του κ. Κουβαρά, όπου απέδωσε στην εντολέα μου την ιδιότητα μέλους εγκληματικής οργάνωσης, που τελεί κατ’ επάγγελμα εκβίαση και άλλα συκοφαντικά, που επισημαίνονται στην αγωγή αποζημίωσης.