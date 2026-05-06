Η Βασιλική Πολύζου έκανε μήνυση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για το επεισόδιο στην Αθηναϊκή Λέσχη

Μήνυση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου υπέβαλε σήμερα Τετάρτη (6.5.26) η δημοσιογράφος, Βασιλική Πολύζου, για τα όσα είπε εναντίον της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πριν το γεύμα στην Αθηναϊκή Λέσχη προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου το απόγευμα της Τρίτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δικηγόρου της Βασιλικής Πολύζου, Φαήλου Κρανιδιώτη, η μήνυση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου αφορά τις πράξεις της εξύβρισης δημοσία και της συκοφαντικής δυσφήμισης κάνοντας λόγο για «βαρύτατα προσβλητικούς χαρακτηρισμούς» από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας σε βάρος της δημοσιογράφου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σήμερα το πρωΐ μαζί με την εντολέα μου, την δημοσιογράφο κ. Βασιλική Πολύζου, καταθέσαμε ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών την 4η κατά σειρά έγκληση της κατά της κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, βουλευτή και προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, για τις πράξεις της εξύβρισης δημοσία και της συκοφαντικής δυσφήμησης που τελέστηκαν σε βάρος της εντολέως μου, χθες 5/5/2026 στην Αθηναϊκή Λέσχη, όπου λάμβανε χώρα γεύμα που διοργάνωσε η Βουλή των Ελλήνων προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, απευθύνοντας η εγκαλουμένη, ενώπιον πολλών προσώπων, βαρύτατα προσβλητικούς χαρακτηρισμούς κατά της εντολέως μου», αναφέρεται στην ανακοίνωση του δικηγόρου.

Το επεισόδιο στην Αθηναϊκή Λέσχη

Η δημοσιογράφος βρέθηκε στην Αθηναϊκή Λέσχη για να καλύψει το γεγονός, καθώς επρόκειτο για μια επίσημη εκδήλωση προς τιμήν του προκαθήμενου της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ωστόσο, το κλίμα φορτίστηκε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μόλις την είδε, ζήτησε από τον πρόεδρο της Βουλής και αρμόδια στελέχη να προχωρήσουν στη σύλληψή της, υποστηρίζοντας ότι έχει κινηθεί νομικά εναντίον της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, χαρακτήρισε τη δημοσιογράφο «κακοποιό στοιχείο» και έκανε λόγο για υπόθεση που σχετίζεται με εγκληματική οργάνωση, δίνοντας διαφορετικό τόνο σε μια εκδήλωση που ήταν προγραμματισμένη να είναι καθαρά εθιμοτυπική.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης της απάντησε «Μα, είναι δημοσιογράφος», με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, να επιμένει ότι πρέπει να συλληφθεί και να τονίζει ότι είναι κλειστή η εκδήλωση αλλά και ότι η Βασιλική Πολύζου δεν μπορεί να βρίσκεται στον χώρο ως κοινοβουλευτική συντάκτρια, καθώς, όπως επεσήμανε, δεν υπήρχαν άλλοι συνάδελφοί της.

Σύλληψη τελικά δεν έγινε και το νέο επεισόδιο με πρωταγωνίστρια την Ζωή Κωνσταντοπούλου έληξε όταν η δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου αποχώρησε από την Αθηναϊκή Λέσχη.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο γυναίκες έχουν ένα αρκετά έντονο παρελθόν με μηνύσεις και εγκλίσεις με την τρίτη κατά σειρά να έχει κάνει η δημοσιογράφος προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση, περίπου μία εβδομάδα νωρίτερα.