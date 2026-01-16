Αγρότες: Ο Κώστας Ανεστίδης «κόπηκε» από τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη και από τα μπλόκα

Δεν θα συμμετάσχει ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης στη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες τη Δευτέρα (19.01.2026), μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσαν οι πρόσφατες ύβρεις του αγροτοσυνδικαλιστή κατά του πρωθυπουργού.

Το μπλόκο των Μαλγάρων, το οποίο εκπροσωπούσε ο Κώστας Ανεστίδης, αποφάσισε, το απόγευμα της Παρασκευής (16.01.2026), ο αγροτοσυνδικαλιστής να μην περάσει το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου. Στη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες, ως εκπρόσωπος των Μαλγάρων, θα παραστεί ο Κώστας Σέφης.

Απειλεί με… μηνύσεις ο Κώστας Ανεστίδης

Ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης, ζήτησε συγγνώμη, χωρίς να παίρνει πίσω τις πρωτοφανείς ύβρεις κατά του πρωθυπουργού, και επέμενε να πάει στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Παρά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσαν οι δηλώσεις του, συνέχισε να δηλώνει πως τη Δευτέρα θα κατέβει στην Αθήνα και να απειλεί με… μηνύσεις.

Μιλώντας το απόγευμα της Παρασκευής (16.01.2025) στο OPEN, ο Κώστας Ανεστίδης, προανήγγειλε ότι θα κάνει μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου, ισχυριζόμενος ότι το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, ενώ βρισκόταν μπροστά στις κάμερες όλων των καναλιών, αλλά και στις κάμερες κινητών πολλών προσώπων που βρίσκονταν την περασμένη Τρίτη στα Μάλγαρα, είναι προϊόν … παράνομης βιντεοσκόπησης.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση, από την πλευρά της, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν τίθεται θέμα παρουσίας του εκπροσώπου του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστα Ανεστίδη, στη συνάντηση των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς το πρόβλημα δεν μόνο οι χυδαίες δηλώσεις κατά του πρωθυπουργού αλλά και ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις. Όπως έγραφε το πρωί της Παρασκευής (16.01.2026) και στην στήλη της η Χριστίνα Κοραή, οι χυδαίες αναφορές του αγροτοσυνδικαλιστή, Κώστα Ανεστίδη, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, προκάλεσαν μεγάλη ενόχληση στο πρωθυπουργικό γραφείο. Προκειμένου να μην τιναχτεί στον αέρα η συνάντηση των εκπροσώπων των μπλόκων με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Ρίζος Μαρούδας, Κώστας Τζέλλας και Σωκράτης Αλειφτήρας του ζητούσαν να διευκολύνει την επιτροπή και να φύγει μόνος του, ενώ πιέσεις του ασκούσαν και άλλοι αγρότες.

Αντιδράσεις και στα μπλόκα για τις δηλώσεις Ανεστίδη

Οι χυδαίες εκφράσεις κατά του πρωθυπουργού έφεραν αντιδράσεις και στον αγροτικό κόσμο. «Αμαυρώνει με τη στάση του τον αγώνα των συναδέλφων», λένε αγροτοσυνδικαλιστές της πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων και σημειώνουν ότι «θα πρέπει να αυτοεξαιρεθεί από εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων στη συνάντηση για να μην δυναμιτιστεί ο διάλογος».

Ο αντιπρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, σημείωσε από την πλευρά του ότι «οι δηλώσεις του Ανεστίδη ειναι ατυχείς, μην πω κάτι αλλο, ειναι εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, οφείλουν να δουν τι θα κάνουν, αλλά είναι και στο χέρι του Ανεστίδη να διευκολύνει τη συντονιστική επιτροπή για να γίνει ο διάλογος».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ρίζος Μαρούδας, λέγοντας ότι «δεν απηχεί τις απόψεις του οργανωμένου κινήματος. Αδικεί τον εαυτό του με αυτή τη δήλωση».

Συνάντηση Μητσοτάκη με αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα για τους εκπροσώπους

Ενόψει του ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου, οι αγρότες πραγματοποιούν συνελεύσεις στα μπλόκα ανά τη χώρα, με στόχο την οριστικοποίηση της σύνθεσης της αντιπροσωπείας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στη συνάντηση θα συμμετάσχουν 25 εκπρόσωποι και έξι παρατηρητές, που θα εκπροσωπούν όλα τα μπλόκα και το σύνολο των κλάδων του πρωτογενούς τομέα.

Στη Θεσσαλία έχει ήδη καθοριστεί η δεκαμελής επιτροπή που θα εκπροσωπήσει τα μπλόκα της Νίκαιας, της Καρδίτσας και των Τρικάλων. Ωστόσο, αναταράξεις προκάλεσε η αιφνίδια αποχώρηση του Ιορδάνη Ιωαννίδη, ο οποίος έθεσε εαυτόν εκτός της επιτροπής, καταγγέλλοντας κομματικές πρακτικές, γεγονός που οδηγεί στην αναζήτηση αντικαταστάτη.

Μέλη της συντονιστικής επιτροπής ζήτησαν από τον εισαγγελέα άδεια για να πάρουν και το βίντεοληπτικό υλικό προκειμένου να εντοπίσουν ποιοι βανδάλισαν τα δύο τρακτέρ. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πρωί της Δευτέρας (19.01.2026), οι δύο αγρότες που υπέστησαν τις ζημίες στα τρακτέρ τους θα καταθέσουν μήνυση κατά αγνώστων και θα ζητήσουν και εκείνοι το βίντεο, στο οποίο καταγράφονται πιθανότατα τα πρόσωπα τα οποία προκάλεσαν τις ζημιές.