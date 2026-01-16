Για ένα τριήμερο με ομιλίες και επαφές στις οποίες είχε μόνο ύμνους για την ελληνική οικονομία, βρέθηκε στην Αθήνα, ο Στηβ Μιράν, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της FED (Ομοσπονδιακή Τράπεζα ΗΠΑ), σύμβουλος του Τραμπ. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής και του χρηματοπιστωτικού συστήματος και από τους πλέον επιδραστικούς διαμορφωτές της οικονομικής πολιτικής των ΗΠΑ. Μίλησε για «huge success story», της ελληνικής οικονομίας σε συνέδριο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. «Τι να πω; Τέλεια τα πάτε!» τόνισε.

Στο Nynn

Στο πριβέ κλαμπ House of Nynn at the Ilisian (πρώην Χίλτον) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης γευμάτισε με τον Στιβ Μιράν, την πρέσβειρα των ΗΠΑ Γκίμπερλι Γκιλφόιλ και τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη, την Πέμπτη το μεσημέρι. Το κυρίως μενού ήταν οι επιδόσεις και προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας. Το βράδυ της Τετάρτης ο Πιερρακάκης με τον Μιράν και την Γκιλφόιλ παραβρέθηκαν σε δείπνο στη Μ.Βρετανία με την οικονομική και επιχειρηματική ελίτ. «Ορόσημο για τις οικονομικές μας σχέσεις και τη χρηματοπιστωτική μας συνεργασίας» χαρακτήρισε η Γκιλφόιλ την επίσκεψη Μιράν στην Αθήνα.

Βάπτισμα του πυρός

Τη Δευτέρα συνεδριάζει το πρώτο Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη και βρίσκεται σε πυρετό προετοιμασίας. Παίρνει το βάπτισμα πυρός. Η ατζέντα θα έχει την Βουλγαρία που μπαίνει στο ευρώ την 1η Φεβρουαρίου και έχει σε κυκλοφορία δύο νομίσματα. Έχει μια καυτή πατάτα ακόμη, την εκλογή αντιπροέδρου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την οποία ενώ τις προηγούμενες φορές ήταν συνήθως μόνο ένας υποψήφιος τώρα είναι 6 και οι 20 υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα πρέπει να συμφωνήσουν! Οπότε μέχρι την Δευτέρα ξεχάστε τον Πιέρ!

Την Τέταρτη

Για την Τέταρτη 21 Ιανουαρίου κλείστηκε η επίσκεψη του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου στο προεδρικό μέγαρο μετά από πρόσκληση του Κωνσταντίνου Τασούλα. Είναι ο δεύτερος πρώην πρωθυπουργός που συναντά ο Πρόεδρος Δημοκρατίας στο πλαίσιο των συναντήσεων που έχει ξεκινήσει με σημαίνουσες προσωπικότητες του δημόσιου βίου. Ο πρώτος πρώην πρωθυπουργός ήταν ο Κώστας Καραμανλής, με τον οποίο συζήτησαν θέματα που αφορούν στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική της χώρας.

Ο Σαμαράς

Όπως αναφέρουν οι πηγές της στήλης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόσκληση του. Δεν έκλεισαν ημερομηνία γιατί τον ταλαιπωρεί το πόδι του. Δεν είναι διπλωματική ασθένεια επειδή τον διέγραψε ο Μητσοτάκης από την ΝΔ. Άλλωστε είναι ο μόνος από τους πρώην πρωθυπουργούς που ψήφισαν τον Τασούλα για ΠτΔ. Ο Καραμανλής ήταν εκτός βουλής και ο Παπανδρέου δεν τον ψήφισε. Το ίδιο και ο Τσίπρας που αποδέχθηκε και εκείνος την πρόσκληση και μένει να κλειστεί η ημερομηνία. Ο ΠτΔ έχει συναντηθεί επίσης με την πρώην πρόεδρο του Συνασπισμού (1991-1993), Μαρία Δαμανάκη και τον ευρωβουλευτή και πρώην πρόεδρο της ΝΔ Βαγγέλη Μεϊμαράκη.

Μαλάκωσαν

Αρκετά τρακτέρ άρχισαν να φεύγουν από τα μπλόκα μετά την συζήτηση σε βάθος των 3,5 ωρών που είχε ο πρωθυπουργός με την πρώτη ομάδα αγροτών στο Μαξίμου. Πείστηκαν ότι δεν τους κάλεσε για τσάι και συμπάθεια. Μαλάκωσαν τα «σκληρά» μπλόκα. Θα οδηγούσε σε αδιέξοδο αν συνέχισαν να αρνούνται τον διάλογο με το επιχείρημα μόνο ότι δεν πιστεύουν ότι θα βρεθούν λύσεις. Δεν έφυγαν με άδεια χέρια οι πρώτοι. Το ίδιο θα συμβεί και με την δεύτερη ομάδα. Δεν θα έχουν δημοσιονομικό κόστος τα μέτρα που θα ανακοινώσει πρωθυπουργός την Δευτέρα, αλλά θα αντιμετωπίζουν παθογένειες και πρακτικές ανάγκες.

Μικρό καλάθι

Το καλάθι του Μαξίμου θα είναι μικρό – τα περισσότερα δόθηκαν. Σύμφωνε με το LIVENEWS του Νίκου Ευαγγελάτου στο Mega τα αιτήματα των αγροτών εστάλησαν και εξετάζονται από την κυβέρνηση. Στο τραπέζι μεταξύ άλλων είναι:

Αύξηση των ποσοτήτων αφορολόγητου πετρελαίου για ειδικές καλλιέργειες.

Αυτοί που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και θα πληρώνουν να μπορούν να μπαίνουν στο φθηνότερο ρεύμα νωρίτερα από τον έναν χρόνο που είναι τώρα.

Να υπάρξει μεγαλύτερη στήριξη στο βαμβάκι, το σιτάρι και άλλα προϊόντα που έπεσαν πολύ οι τιμές τους.

Επιτάχυνση της εφαρμογής του App για πετρέλαιο στην αντλία χωρίς τον ΕΦΚ και τον ανάλογο ΦΠΑ. Κανονικά ανακοινώθηκε για να μπει σε εφαρμογή τον Νοέμβριο.

Αφοπλιστικό επιχείρημα

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Τερζάκης που έσπασε με την γκλίτσα το παρμπρίζ αστυνομικού οχήματος και τον κατέγραψε η κάμερα βγήκε από την λίστα. Στον Ανεστίδη που έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί δεν του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και θα πάει στο Μαξίμου όπως φαίνεται. Ποιο ήταν το επιχείρημα του Σωκράτη Αλειφτήρα σε κυβερνητικό παράγοντα; «Εδώ υπόδικοι βουλευτές ψηφίζουν κανονικά νομοσχέδια. Να μην μπουν στη λίστα αγροτοσυνδικαλιστές που απλώς ελέγχονται;»

«Ευχαριστώ»

Τέσσερα «ευχαριστώ» είπε για την Belhara Κίμων που έτυχε υψηλής υποδοχής, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Ευχαρίστησε «τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρώην υπουργό Νίκο Παναγιωτόπουλο που υπέγραψε την σύμβαση και τον Γρηγόρη Δημητριάδη που βοήθησε να τρέξουν οι διαπραγματεύσεις». Ευχαρίστησε και τον Νίκο Δένδια. Η είδηση είναι το δημόσιο «ευχαριστώ» του στον Γρηγόρη Δημητριάδη. Εχουν προσωπική σχέση. Δεν διαταράχτηκε από τις υποκλοπές. Θεωρεί ότι πρέπει να επιστρέψει στην κυβέρνηση και στο κόμμα. Το ζητούν και στελέχη. Ο Μητσοτάκης κρατάει ακόμη κλειστά τα χαρτιά του. Για την αντιπολίτευση ο Δημητριάδης λειτουργεί ως κόκκινο πανί.

Δημοσκοπήσεις

Αρκετές αντιδράσεις προκαλούν οι δημοσκοπήσεις που μετράνε ένα πιθανό κόμμα Καρυστιανού ή Τσίπρα. Δεν μπορείς να μετράς κάτι που δεν υπάρχει και να το εντάσεις στο ίδιο πίνακα με υπάρχοντα κόμματα, είναι το βασικό επιχείρημα. Το έκανε πρόσφατα η Ιnterview. Οι έρευνες (που γίνονται αλλά δεν δημοσιεύονται) έδειξαν ότι οι 4 στους 10 που δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν ένα κόμμα Καρυστιανού, δεν αποκλείουν να ψήφιζαν και ένα κόμμα Τσίπρα. Οπότε αυτό από μόνο του δείχνει την αβεβαιότητα του αποτελέσματος αλλά και την σύγχυση των ψηφοφόρων.

Ο Πατέλης

Δείπνο στην Αθηναϊκή Λέσχη είχε ο πρώην επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης με έναν κύκλο οικονομικών διευθυντικών στελεχών μεγάλων επιχειρήσεων (ΒΙΟΧΑΛΚΟ, τεχνολογικές εταιρείες, φαρμακευτικές, εφοπλιστικές κλπ) στις 13 Ιανουαρίου. Αφορμή ήταν το βιβλίο του «Η μεγάλη επιστροφή». Η συζήτηση αφορούσε την ελληνική οικονομία του χθες του σήμερα και του αύριο.