Συνάντηση Μητσοτάκη με αγρότες: Persona non grata ο Κώστας Ανεστίδης – Τι λέει η κυβέρνηση

Δεν τίθεται θέμα παρουσίας του εκπροσώπου του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστα Ανεστίδη, στη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (19.01.2026) στο Μέγαρο Μαξίμου, διαμηνύουν από την κυβέρνηση. Ο αγροτοσυνδικαλιστής, από την πλευρά του, ζητά συγγνώμη, χωρίς να παίρνει πίσω τις πρωτοφανείς ύβρεις κατά του πρωθυπουργού, και επιμένει να πάει στη συνάντηση.

Όπως γράφει και στην στήλη της η Χριστίνα Κοραή, οι χυδαίες αναφορές του αγροτοσυνδικαλιστή, Κώστα Ανεστίδη, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, προκάλεσαν μεγάλη ενόχληση στο πρωθυπουργικό γραφείο. Προκειμένου να μην τιναχτεί στον αέρα η συνάντηση των εκπροσώπων των μπλόκων με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Ρίζος Μαρούδας, Κώστας Τζέλλας και Σωκράτης Αλειφτήρας του ζητούν να διευκολύνει την επιτροπή και να φύγει μόνος του, ενώ πιέσεις του ασκούν και άλλοι αγρότες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πολύ πριν το βίντεο (σ.σ. με τις ύβρεις κατά του πρωθυπουργού) η περίπτωση του κ. Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτή. Το βίντεο επιβεβαιώνει τη στάση αυτή, ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας» δήλωσε το πρωί της Παρασκευής (16.01.2026) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο OPEN για τις αιτιάσεις του εκπροσώπου του μπλόκου των Μαλγάρων να συμμετάσχει στη συνάντηση που θα έχουν οι αγρότες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου.

Στη συνέχεια μιλώντας για το γεγονός ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής ήταν μέλος της ΝΔ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υποστήριξε: «ο κ. Ανεστίδης ήταν ενεργό μέλος της ΝΔ μέχρι το 2019, από τότε δεν ήταν ενεργό και με αφορμή όσα έχουν συμβεί αυτές τις ημέρες δεν είναι πια ούτε στις λίστες των ανενεργών μελών της ΝΔ, έχει διαγραφεί από τις λίστες, δεν τίθεται θέμα παρουσίας του στη συζήτηση».

Όπως σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης «ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε μάχη με νοσηρές μειοψηφίες και μέσα στο κόμμα με ανθρώπους που πιστεύουν ότι μέσα από συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορούν να πιέζουν. Τέτοιοι άνθρωποι και για το βίντεο και για όσα ελέγχονται δεν έχουν θέση στη συνάντηση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θανάσης Κοντογεώργης για αγρότες: Δεν θα γίνει δεκτός ο Κώστας Ανεστίδης

Την πεποίθησή του ότι τη Δευτέρα (16.01.2026) θα γίνει μια ουσιαστική συζήτηση μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών κατέθεσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, σε συνέντευξή του στη NaftemporikiTV, διαμηνύοντας συγχρόνως ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης δεν θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε «καλή αρχή» το γεγονός ότι «οι δρόμοι έχουν ανοίξει» αλλά, προσέθεσε, πρέπει να πληρωθεί και η δεύτερη προϋπόθεση με την εκπροσώπηση των μπλόκων. Πιο συγκεκριμένα, «σε αυτή τη συνάντηση δεν μπορούν να συμμετέχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι ελεγχόμενοι. Σήμερα – αύριο η πανελλαδική θα στείλει την εκπροσώπηση, επ’ αυτής θα συζητήσουμε και πιστεύω ότι τη Δευτέρα θα γίνει μια ουσιαστική συζήτηση. Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα με δημοσιονομικό κόστος», διευκρίνισε πάντως.

Στη δημοσιογραφική διαπίστωση δε, ότι «ο κ. Ανεστίδης δεν θα είναι δεκτός στο Μαξίμου», ο υφυπουργός απάντησε: «Αυτό είναι σαφές». Ενώ σημείωσε ακολούθως για τη συνάντηση της Δευτέρας ότι «μπορούμε να βρούμε τρόπους να προχωρήσουν τα πράγματα». Με άλλα λόγια, «πηγαίνουμε με καλή διάθεση και με ειλικρινείς προθέσεις έχοντας ως οδηγό τη συζήτηση που έγινε προχθές». Ενώ μέσα από τη συζήτηση της Δευτέρας «θα βγουν τρέχοντα θέματα που μπορεί να προκύψουν από τους άλλους αγρότες», τα οποία εν συνεχεία «θα εξειδικευθούν από την κυβέρνηση».

Τι υποστήριξε ο Κώστας Ανεστίδης

Την ίδια ώρα, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (16.01.2026) στον ΑΝΤ1, υποστήριξε ότι τα λεγόμενά του ήταν off the record και έδειξε αμετανόητος. «Αυτό που έγινε ήταν χυδαίο γιατί όταν είσαι εκτός αέρα… εγώ απλά το είπα φιλικά σε όλους, ξέρουμε τι λένε όλοι οι Έλληνες, όλοι τα ίδια λένε» ανέφερε ο εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων για τις ύβρεις του, ενώ για την κίνησή του να δείξει προς τα γεννητικά όργανα είπε «υπήρχε και συζήτηση πιο μπροστά για την επίθεση που μου έχει γίνει».

Παράλληλα, κατηγόρησε ξανά την κυβέρνηση ότι του επιτίθεται προσωπικά: «φυσικά θέλω να πάω στο Μαξίμου για να ξεσκεπάσω κάποιες αλήθειες που ξέρω για αυτό εξαπολύθηκε νέα επίθεση εναντίον μου γιατί ήξεραν ότι θα βγει χαρτί από την ευρωπαϊκή εισαγγελέα αν διώκομαι ή όχι. Ο αστυφύλακας χθες με έψαχνε για να μου δώσει ξανά τη διάταξη 25 ημέρες αφού την είχα πάρει και η απάντηση που πήρα από την ευρωπαϊκή εισαγγελία ήταν ότι το αίτημα απορρίπτεται καθόσον ο αιτών θα λάβει γνώση εις βάρος του δικογραφίας εφόσον προσκληθεί για παροχή εξηγήσεων».