Πολιτική

Αλέξης Γεωργούλης για Μαρία Καρυστιανού: Δεν εκφράζει μόνο τη δική της άποψη και τον δικό της πόνο

«Το κεφάλαιο της πολιτικής, όσο είσαι πολίτης, δεν κλείνει» είπε σε άλλο σημείο ο Αλέξης Γεωργούλης
Αλέξης Γεωργούλης
Αλέξης Γεωργούλης / NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Αλέξης Γεωργούλης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού το μεσημέρι της Κυριακής 24 Μαΐου και μίλησε για το κεφάλαιο της πολιτικής και το κόμμα που ίδρυσε η Μαρία Καρυστιανού. Ο πρώην ευρωβουλευτής ανέφερε ότι δεν σκέφτεται να εμπλακεί ενεργά με κάποιο κόμμα στο μέλλον, αν και όπως είπε το «μικρόβιο» της πολιτικής, δεν φεύγει από μέσα του.

Για την Μαρία Καρυστιανού, ο Αλέξης Γεωργούλης ανέφερε πως είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς η εμπλοκή της στην πολιτική προήλθε και έγινε ανάγκη για την ίδια, μετά από μια τραγωδία. Ο ίδιος δεν έχει συζητήσει μαζί της για να ενταχθεί στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και όπως είπε δεν έχει σκεφτεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο.  

«Το κεφάλαιο της πολιτικής, όσο είσαι πολίτης, δεν κλείνει. Αλλά στην Ελλάδα, όταν λέμε πολιτική, εννοούμε κομματική. Και αυτό έχει κλείσει, πιστεύω ότι δεν άνοιξε ποτέ. Ακόμα και όταν μπήκα μέσα σε αυτή τη διαδικασία, δεν δέθηκα τόσο πολύ με τις κομματικές γραμμές ή με αυτό που θεωρούμε εμείς πολιτική, που ουσιαστικά είναι τα κόμματα», είπε αρχικά ο Αλέξης Γεωργούλης.

«Νομίζω η πολιτική πρέπει να έχει ένα πολύ ανοιχτό και ευρύ οπτικό πεδίο. Είτε σε ψηφίσουν οι 10 για να αποφασίσεις για τους 20, πρέπει να αποφασίσεις και για τους 20, σαν να σε ψήφισαν και οι 20», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Όταν ρωτήθηκε για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και αν θα μπορούσε να δει τον εαυτό του σε αυτό, απάντησε: «Δεν το έχω σκεφτεί. Δεν έχω μπει στη διαδικασία να οραματιστώ κάτι τέτοιο. Πάντως θα υπογραμμίσω κι εγώ ότι είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, όχι εξαιτίας του προσώπου, αλλά η όλη συγκυρία και ποια ανάγκη, ένα βήμα μετά το άλλο, έφτασε».

«Δεν εκφράζει μόνο τη δική της άποψη και τον δικό της πόνο. Είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση που οδήγησε σε αυτό το σημείο, ότι χρειάζεται ένα κομμάτι μέσα σε αυτό το πεδίο της εξουσίας που πρέπει κάτι να αλλάξει για να βρούμε δικαίωση», συμπλήρωσε.

Ο Αλέξης Γεωργούλης εξελέγη ευρωβουλευτής στις ευρωεκλογές του 2019 με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Τον Απρίλιο του 2023 απομακρύνθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και την πολιτική του ομάδα, παραμένοντας ως ανεξάρτητος ευρωβουλευτής μέχρι τη λήξη της θητείας του το 2024.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
104
98
96
89
80
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ο Διονύσης Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ – «Συμπορευόμαστε με την πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα»
«Ο Αλέξης Τσίπρας το έχει πράξει επιτυχημένα στο παρελθόν. Είναι ανάγκη να τον υποστηρίξουμε για να το επαναλάβει και πάλι, για να μείνει ζωντανή η μεγάλη αυτή "Υπόθεση"»
Ο Διονύσης Τεμπονέρας 25
Κύκλοι Καρυστιανού κατά Λιάγκα: Στην εκδήλωση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» είδε μόνο γραφικούς και ψεκασμένους
«Θα τον συμβουλεύαμε να μην αναφέρει στον αέρα ότι παρακολούθησε μόλις για ένα τέταρτο, μία δίωρη πολιτική εκδήλωση, την οποία σχολίαζε επί μισή ώρα στο πρωϊνάδικό του»
Μαρία Καρυστιανού 79
«Κανένας αιφνιδιασμός της Κοβέσι» - Η απάντηση του υπουργείου Δικαιοσύνης στην επιστολή διαμαρτυρίας για την τροπολογία για τα πολιτικά πρόσωπα
Η απάντηση του υπουργείου ήρθε μετά την επιστολή που έστειλε η Εισαγγελέας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγγέλλοντας «σοβαρές αμφιβολίες» για τη συνεργασία των ελληνικών αρχών
Λάουρα Κοβέσι 13
Ειρήνη Αγαπηδάκη: Το «ευχαριστώ» σε γιατρούς και νοσηλεύτριες μετά την αδιαθεσία που αισθάνθηκε στη Βουλή – «Τίποτε σοβαρό, λίγη ξεκούραση»
«Ευγνώμων στις νοσηλεύτριες, τους γιατρούς που μας φροντίζουν. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τις αμέτρητες ευχές. Τίποτε σοβαρό, λίγη ξεκούραση και συνεχίζουμε τη δουλειά, για όσα οφείλουμε στους πολίτες»
Η Ειρήνη Αγαπηδάκη
Νέα ανάρτηση Τσίπρα για το κόμμα του με σύνθημα του Ανδρέα Παπανδρέου - «Στο ραντεβού με την Ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί»
«Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί» γράφει ο Αλέξης Τσίπρας στην ανάρτησή του. Μια φράση που αγαπούσε να χρησιμοποιεί ο ιστορικός ηγέτης του ΠΑΣΟΚ
Αλέξης Τσίπρας 41
Newsit logo
Newsit logo