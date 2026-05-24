Αλέξης Γεωργούλης για Μαρία Καρυστιανού: Δεν εκφράζει μόνο τη δική της άποψη και τον δικό της πόνο

Ο Αλέξης Γεωργούλης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού το μεσημέρι της Κυριακής 24 Μαΐου και μίλησε για το κεφάλαιο της πολιτικής και το κόμμα που ίδρυσε η Μαρία Καρυστιανού. Ο πρώην ευρωβουλευτής ανέφερε ότι δεν σκέφτεται να εμπλακεί ενεργά με κάποιο κόμμα στο μέλλον, αν και όπως είπε το «μικρόβιο» της πολιτικής, δεν φεύγει από μέσα του.

Για την Μαρία Καρυστιανού, ο Αλέξης Γεωργούλης ανέφερε πως είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς η εμπλοκή της στην πολιτική προήλθε και έγινε ανάγκη για την ίδια, μετά από μια τραγωδία. Ο ίδιος δεν έχει συζητήσει μαζί της για να ενταχθεί στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και όπως είπε δεν έχει σκεφτεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το κεφάλαιο της πολιτικής, όσο είσαι πολίτης, δεν κλείνει. Αλλά στην Ελλάδα, όταν λέμε πολιτική, εννοούμε κομματική. Και αυτό έχει κλείσει, πιστεύω ότι δεν άνοιξε ποτέ. Ακόμα και όταν μπήκα μέσα σε αυτή τη διαδικασία, δεν δέθηκα τόσο πολύ με τις κομματικές γραμμές ή με αυτό που θεωρούμε εμείς πολιτική, που ουσιαστικά είναι τα κόμματα», είπε αρχικά ο Αλέξης Γεωργούλης.

«Νομίζω η πολιτική πρέπει να έχει ένα πολύ ανοιχτό και ευρύ οπτικό πεδίο. Είτε σε ψηφίσουν οι 10 για να αποφασίσεις για τους 20, πρέπει να αποφασίσεις και για τους 20, σαν να σε ψήφισαν και οι 20», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Όταν ρωτήθηκε για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και αν θα μπορούσε να δει τον εαυτό του σε αυτό, απάντησε: «Δεν το έχω σκεφτεί. Δεν έχω μπει στη διαδικασία να οραματιστώ κάτι τέτοιο. Πάντως θα υπογραμμίσω κι εγώ ότι είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, όχι εξαιτίας του προσώπου, αλλά η όλη συγκυρία και ποια ανάγκη, ένα βήμα μετά το άλλο, έφτασε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν εκφράζει μόνο τη δική της άποψη και τον δικό της πόνο. Είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση που οδήγησε σε αυτό το σημείο, ότι χρειάζεται ένα κομμάτι μέσα σε αυτό το πεδίο της εξουσίας που πρέπει κάτι να αλλάξει για να βρούμε δικαίωση», συμπλήρωσε.

Ο Αλέξης Γεωργούλης εξελέγη ευρωβουλευτής στις ευρωεκλογές του 2019 με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Τον Απρίλιο του 2023 απομακρύνθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και την πολιτική του ομάδα, παραμένοντας ως ανεξάρτητος ευρωβουλευτής μέχρι τη λήξη της θητείας του το 2024.