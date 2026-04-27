Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας για υποκλοπές: «Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει»

Αιχμηρή δήλωση του πρώην πρωθυπουργού μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να παραμείνει στο αρχείο η υπόθεση
Αλέξης Τσίπρας
Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας την απόφαση του Αρείου Πάγου να παραμείνει στο αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για μια Δικαιοσύνη που «τα τελευταία χρόνια βρίσκει πάντα τον τρόπο να μας εκπλήσσει με την ταχύτητά της», ιδίως, όπως ανέφερε, όταν επίκειται η αποκάλυψη «ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου».

Κλείνοντας τη δήλωσή του, έστειλε μήνυμα προς «τους ενδιαφερόμενους», σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα (27.04.2026), η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, η οποία είχε τεθεί στο αρχείο με πόρισμα του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αχιλλέα Ζήση, δεν πρόκειται να επανεξεταστεί, σύμφωνα με νεότερη πράξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.
 
 
 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
45
42
38
35
34
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη για υποκλοπές: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να μη μετατραπεί σε αυτόκλητο κριτή της Δικαιοσύνης
Βαριές αιχμές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το κόμμα τις αξιωματικής αντιπολίτευσης, επισημαίνοντας ότι είναι «επικίνδυνη η λογική διαχωρισμού των δικαστικών αποφάσεων»
Παύλος Μαρινάκης
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Τσίπρας: Το «μεγάλο κόλπο» στη ΔΕΗ θα κοστίσει στον Έλληνα όσο πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ μαζί
Με έκπληξη διαβάσαμε, την κυνική δήλωση της διοίκησης της ΔΕΗ προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα ότι είναι καλή ευκαιρία να επενδύσουν τα χρήματα τους στην εταιρεία γιατί η χονδρική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα είναι υψηλή!
Αλέξης Τσίπρας 11
Το παρασκήνιο της επιλογής Βαρδακαστάνη στη θέση του γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ - Οι κινήσεις Ανδρουλάκη πριν την κάλπη
Κεντρικό ρόλο το επόμενο διάστημα, θα έχει ο νέος Γραμματέας Γιάννης Βαρδακαστάνης, ένας άνθρωπος στο πρόσωπο του οποίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναγνώρισε τη συστηματική δουλειά που οδήγησε στην επιτυχία του Συνεδρίου
Ανδρουλάκης και Βαρδακαστάνης
Newsit logo
Newsit logo