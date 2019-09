Αλέξης Τσίπρας και Μπέτυ Μπαζιάνα βρέθηκαν στον κινηματογράφο «Δαναό» για να παρακολουθήσουν μια από τις ταινίες στο πλαίσιο του διεθνούς φεστιβάλ της Αθήνας, «Νύχτες Πρεμιέρας».

Πιο χαλαροί από ποτέ (κάτι που «απέδειξαν» και κατά την επίσκεψή τους στη ΔΕΘ όταν ίσως για πρώτη φορά τους είδαμε πιασμένους χέρι χέρι) και χαμογελαστοί, ο πρώην πρωθυπουργός και η σύζυγός του επέλεξαν να δουν το «Sorry we missed you», τη νέα ταινία του Άγγλου σκηνοθέτη Ken Loach, γνωστού για τα κοινωνικά και πολιτικά μηνύματα των ταινιών του.

Η ταινία παρουσιάζει την εικόνα της σύγχρονης Αγγλίας με φόντο την οικονομική κρίση, το Brexit και τις επισφαλείς σχέσεις εργασίας.

Φτάνοντας στον κινηματογράφο, Αλέξης Τσίπρας και Μπέτυ Μπαζιάνα έγιναν δεκτοί από τους διοργανωτές του φεστιβάλ και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να συζητήσουν με την πρωταγωνίστρια της ταινίας Debbie Honeywood.

Στις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας και η Μπέτυ Μπαζιάνα χαμογελούν στο φακό του Andrea Boneti, ο οποίος έχει… «πιάσει» τα βλέμματα που αντάλλαξαν και τη χαλαρή τους συζήτηση ενώ περίμεναν να ξεκινήσει η προβολή.

Φωτογραφίες: Γ.Τ ΣΥΡΙΖΑ / ANDREA BONETI