Αλέξης Τσίπρας: Πανηγυρική η άφιξή του στο Παλλάς για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη»

Με χειροκροτήματα, και συνθήματα έφτασε στο θέατρο «Παλλάς» ο Αλέξης Τσίπρας, όπου πραγματοποιείται η παρουσίαση του πολυσυζητημένου του βιβλίου «Ιθάκη», το οποίο κυκλοφόρησε στις 24 Νοεμβρίου.

Πλήθος κόσμου, που φαίνεται να ξεπερνά τους 1.500, έδωσε το παρόν στο Παλλάς το βράδυ της Τετάρτης (03.12.2025) για να παρακολουθήσει την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την ομιλία που αναμένεται να εκφωνήσει.

Η εκδήλωση άρχισε στις 19.30 το απόγευμα, για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» που καταγράφει ήδη ρεκόρ πωλήσεων. Ο συγγραφέας του βιβλίου, θα μιλήσει στο τέλος της εκδήλωσης, την οποία παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Μαρία Νικόλτσιου και Αντώνης Αντζολέτος.

Ο πρώην πρωθυπουργός έφτασε στο «Παλλάς» λίγο μετά τις 19:00 και κατά χειροκροτήθηκε από τον κόσμο, ενώ πολλοί έσπευσαν να τον χαιρετίσουν με αγκαλιές και ασπασμούς.

Μάλιστα πολλοί φώναζαν «να τος, να τος ο πρωθυπουργός» κατά την είσοδο του Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο.

