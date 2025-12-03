Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας: Πανηγυρική η άφιξή του στο Παλλάς για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη»

Ο πρώην πρωθυπουργός έφτασε στο «Παλλάς» λίγο μετά τις 19:00 και κατά χειροκροτήθηκε από τον κόσμο, ενώ πολλοί έσπευσαν να τον χαιρετίσουν με αγκαλιές και ασπασμούς
Παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Με χειροκροτήματα, και συνθήματα έφτασε στο θέατρο «Παλλάς» ο Αλέξης Τσίπρας, όπου πραγματοποιείται η παρουσίαση του πολυσυζητημένου του βιβλίου «Ιθάκη», το οποίο κυκλοφόρησε στις 24 Νοεμβρίου.

Πλήθος κόσμου, που φαίνεται να ξεπερνά τους 1.500, έδωσε το παρόν στο Παλλάς το βράδυ της Τετάρτης (03.12.2025) για να παρακολουθήσει την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την ομιλία που αναμένεται να εκφωνήσει.

Η εκδήλωση άρχισε στις 19.30 το απόγευμα, για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» που καταγράφει ήδη ρεκόρ πωλήσεων. Ο συγγραφέας του βιβλίου, θα μιλήσει στο τέλος της εκδήλωσης, την οποία παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Μαρία Νικόλτσιου και Αντώνης Αντζολέτος.

Ο πρώην πρωθυπουργός έφτασε στο «Παλλάς» λίγο μετά τις 19:00 και κατά χειροκροτήθηκε από τον κόσμο, ενώ πολλοί έσπευσαν να τον χαιρετίσουν με αγκαλιές και ασπασμούς.

Μάλιστα πολλοί φώναζαν «να τος, να τος ο πρωθυπουργός» κατά την είσοδο του Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο.

Παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, "Ιθάκη", στο θέατρο "Παλλάς" στην Αθήνα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025. Για το βιβλίο συζήτησαν η Ιωάννα Λαλιώτου, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο Αντώνης Λιάκος, Ιστορικός - Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, η Ευγενία Φωτονιάτα, Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Γιώργος Χουλιαράκης, Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019). Την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης είχαν οι δημοσιογράφοι Μαρία Νικόλτσιου και Αντώνης Αντζολέτος. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Δείτε live τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζει το βιβλίο του «Ιθάκη» και όλα όσα γίνονται στο Παλλάς.

