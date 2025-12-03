Live ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το βιβλίο του «Ιθάκη»: Όλα όσα γίνονται στο Παλλάς

Αντώνης Λιάκος - Ιστορικός: Το βιβλίο είναι μια εκδοτική έκρηξη

Ετσι το χαρακτηρισε ξεκινωντας την τοποθετηση του ο ιστορικός Αντώνης Λιάκος.

Τι σημαίνει η έκρηξη. Δείχνει μια επείγουσα ανάγκη αναστοχασμού αυτής της περιόδου που είναι από τις κρισιμότερες της ιστορίας μας. Άρα είναι ένα βιβλίο του πρωταγωνιστή, ένα βιβλίο που περιέχει το σκεπτικό της δράσης αυτής, πώς έδρασε, τις επιτυχίες, τις αποτυχίες και τις διαψεύσεις. Επομένως το βιβλίο είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε αυτήν την περίοδο. Αλλά και διδακτικό για τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η ηγεσία. Είναι μια αγωγή στην ευθύνη και την υπευθυνότητα.

Το βιβλίο είναι μια κόκκινη γραμμή για το τι δεν έγινε στο παρελθόν. Η κρίση δεν έγινε το 2015, η κρίση είναι δομική, είναι συνθέτες και δομικές οι αιτίες.

Δεύτερον, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Αριστερά δεν ήρθε να αμφισβητήσει τη θέση στο ευρώ. Ήρθε για να διαπραγματευτεί.

Το βιβλίο μας δείχνει επίσης τι έμεινε. Η ρύθμιση χρέους είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα. Αν δεν είχε γίνει μέσα σε αυτό το δραματικό καλοκαίρι, η Ελλάδα θα βρισκόταν ακόμη, θα εξαρτιόταν από έλεγχο του χρέους. Η ρύθμιση ήταν το σημαντικότερο επίτευγμα του Αλέξη Τσίπρα και του λαμπρού επιτελείου των οικονομολόγων.

Το βιβλίο δουλεύει ως μια τεράστια τοιχογραφία. Βγαίνει από την αντίληψη της απλοποίησης των πραγμάτων.

Τέλος, επειδή έχει βιωθεί αυτή η περίοδος ως τραύμα και κυρίως από τον κόσμο της Αριστεράς και ον κόσμο που υπέφερε. Μπορεί η γνώση να θεραπεύσει το τραύμα; Η γνώση και η ενσυναίσθηση μπορούν να μας βγάλουν από το τραύμα. Πρέπει να δούμε τα όρια του ελληνικού ριζοσπαστισμού. Που άρχισε με ευγενείς φιλοδοξίες βιώθηκε ως τραύμα. Δεν βιώθηκε έτσι το 1981, βιώθηκε έτσι το 2015 επειδή οι συνθήκες ήταν δύσκολες.