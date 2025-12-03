Live ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το βιβλίο του «Ιθάκη»: Όλα όσα γίνονται στο Παλλάς

Άρχισε στις 19.30 το απόγευμα της Τετάρτης (3/12/25) η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» που καταγράφει ήδη ρεκόρ πωλήσεων. Ο συγγραφέας του βιβλίου, θα μιλήσει στο τέλος της εκδήλωσης, την οποία παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Μαρία Νικόλτσιου και Αντώνης Αντζολέτος.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
Το βίντεο με την μετάδοση της εκδήλωσης - παρουσίασης της «Ιθάκης» μετά από πολλά «κολλήματα» στην εικόνα, τελικά διακόπηκε, λίγο πριν την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.
Ετσι το χαρακτηρισε ξεκινωντας την τοποθετηση του ο ιστορικός Αντώνης Λιάκος.
Τι σημαίνει η έκρηξη. Δείχνει μια επείγουσα ανάγκη αναστοχασμού αυτής της περιόδου που είναι από τις κρισιμότερες της ιστορίας μας. Άρα είναι ένα βιβλίο του πρωταγωνιστή, ένα βιβλίο που περιέχει το σκεπτικό της δράσης αυτής, πώς έδρασε, τις επιτυχίες, τις αποτυχίες και τις διαψεύσεις. Επομένως το βιβλίο είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε αυτήν την περίοδο. Αλλά και διδακτικό για τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η ηγεσία. Είναι μια αγωγή στην ευθύνη και την υπευθυνότητα.
Το βιβλίο είναι μια κόκκινη γραμμή για το τι δεν έγινε στο παρελθόν. Η κρίση δεν έγινε το 2015, η κρίση είναι δομική, είναι συνθέτες και δομικές οι αιτίες.
Δεύτερον, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Αριστερά δεν ήρθε να αμφισβητήσει τη θέση στο ευρώ. Ήρθε για να διαπραγματευτεί.
Το βιβλίο μας δείχνει επίσης τι έμεινε. Η ρύθμιση χρέους είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα. Αν δεν είχε γίνει μέσα σε αυτό το δραματικό καλοκαίρι, η Ελλάδα θα βρισκόταν ακόμη, θα εξαρτιόταν από έλεγχο του χρέους. Η ρύθμιση ήταν το σημαντικότερο επίτευγμα του Αλέξη Τσίπρα και του λαμπρού επιτελείου των οικονομολόγων.
Το βιβλίο δουλεύει ως μια τεράστια τοιχογραφία. Βγαίνει από την αντίληψη της απλοποίησης των πραγμάτων.
Τέλος, επειδή έχει βιωθεί αυτή η περίοδος ως τραύμα και κυρίως από τον κόσμο της Αριστεράς και ον κόσμο που υπέφερε. Μπορεί η γνώση να θεραπεύσει το τραύμα; Η γνώση και η ενσυναίσθηση μπορούν να μας βγάλουν από το τραύμα. Πρέπει να δούμε τα όρια του ελληνικού ριζοσπαστισμού. Που άρχισε με ευγενείς φιλοδοξίες βιώθηκε ως τραύμα. Δεν βιώθηκε έτσι το 1981, βιώθηκε έτσι το 2015 επειδή οι συνθήκες ήταν δύσκολες.
Ο Αλέξης Τσίπρας έφτασε στις 19.20 το απόγευμα, με τον κόσμο να τον πλησιάζει και να τον αγκαλιάζει.
Πλήθος κόσμου, στελέχη και φίλοι του χώρου σπεύδουν στο θέατρο Παλλάς, στην οδό Βουκουρεστίου, για την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.
Κατά την είσοδό τους στέλνουν μηνύματα για την επόμενη μέρα, κάνοντας λόγο για επιτάχυνση των εξελίξεων και ανασύνταξη των δυνάμεων της αντιπολίτευσης.
«Το σχέδιο μπαίνει στις ράγες»
Ο Γραμματέας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Λαμπρινίδης, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «πολύ θετική», επισημαίνοντας τη μαζική παρουσία νέων ανθρώπων, φοιτητών και μαθητών, δίπλα στις παλαιότερες γενιές.
«Δημιουργούν έναν τόπο συνάντησης και στηρίζουν το εγχειρήμα του συντρόφου Αλέξη Τσίπρα προς την Ιθάκη» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε με νόημα: «Το σχέδιο μπαίνει στις ράγες και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα επιταχυνθούν οι εξελίξεις».
«Επανέναρξη της αντιπολίτευσης»
Από την πλευρά του, ο Θύμιος Γεωργόπουλος έδωσε έντονο πολιτικό στίγμα, μιλώντας για «επανέναρξη όλης της αντιπολίτευσης». Όπως τόνισε, μετά από μια περίοδο περιθωριοποίησης, «επανασυντίθενται δίπλα του προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτή την επέλαση».
Ο ίδιος υπογράμμισε τον νέο ρόλο που αναλαμβάνει ο πρώην Πρωθυπουργός: «Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινά την κινηματική του πορεία κάτω από τη βάση, όπως ο ίδιος δήλωσε, και όχι μέσα από την ασφάλεια της βουλευτικής έδρας και του θέσφατου που δίδει η θέση του πρώην πρωθυπουργού».
Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα συστράτευσης: «Θεωρώ ότι είναι χρέος κάθε προοδευτικού, κάθε αριστερού και κάθε δημοκράτη να δώσει ένα τέλος, να σηκωθεί από τον καναπέ του και σήμερα να πυκνώσει τις γραμμές του Αλέξη Τσίπρα».
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Κατά την είσοδό του στο Παλλάς, ο Γιώργος Καραμέρος δήλωσε:
«H αποψινή βραδιά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, κυρίως για τους εκατοντάδες άνδρες και γυναίκες που ήρθαν σήμερα εκτός ΣΥΡΙΖΑ για να ακούσουν τον Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουν τι έχει να καταθέσει για την επόμενη μέρα, μετά τη διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν, που μπήκε με το βιβλίο του».
Στην αίθουσα υπάρχει τιμητική θέση, με ένα τριαντάφυλλο για τον Αλέκο Φλαμπουράρη που έφυγε από τη ζωή στις 18 Νοεμβρίου 2025.
Ο κόσμος που άρχισε να φτάνει από νωρίς το απόγευμα, σχημάτιζε μεγάλες ουρές έξω από το χώρο που γίνεται η παρουσίαση του βιβλίου.
Μέχρι στιγμής, έχουν φτάσει στο Παλλάς οι κύριοι: Μπάρκας, Μεϊκοπουλος, Βασιλειάδης, Σαρακιωτης, Ζαμπαρας
και Συμεών Κεδίκογλου και η κυρία Δώρα Αυγέρη.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε όλα όσα συμβαίνουν, στην παρουσιάση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», στο Παλλάς.