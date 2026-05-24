Αλέξης Τσίπρας: Στα χρώματα της Μπαρτσελόνα το νέο του κόμμα – «Το μπλε για την πατρίδα, το κόκκινο για τους αγώνες μας»

Ο πρώην πρωθυπουργός υπενθύμισε το ραντεβού για το νέο του κόμμα, στις 26 Μαΐου στις 20:00, στο Θησείο
Αν και ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην πρωθυπουργός και ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε πως τα χρώματά του θα έχουν «άρωμα» Μπαρτσελόνα.

Ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα (24.05.2026) στα social media, δίνοντας στους Έλληνες πολίτες μία «γεύση» από το νέο του κόμμα. Κρατώνας μία μπάλα της Μπαρτσελόνα και έχοντας μπροστά του ένα κασκόλ στα χρώματα της ισπανικής ομάδας, ανακοίνωσε πως για το κόμμα του το μπλε συμβολίζει την πατρίδα ενώ το κόκκινο τους αγώνες τους.

Στη συνέχεια υπενθύμισε το ραντεβού για την ανακοίνωση του νέου κόμματος, στις 26 Μαΐου στο Θησείο.

«Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα την Τρίτη 26 Μαΐου στο Θησείο στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί», ακούγεται να λέει στο βίντεο.

Η αγάπη του Αλέξη Τσίπρα για την Μπαρτσελόνα είναι ευρέως γνωστή.

Πριν από λίγες ημέρες είχε ανεβάσει φανέλα της γνωστής ομάδας με το νούμερο «26» προαναγγέλλοντας την εκδήλωση στο Θησείο για την ανακοίνωση του κόμματος.

Παλαιότερα είχε δήλωσει μάλιστα πως αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ποδοσφαιρική ομάδα θα ήταν η Μπαρτσελόνα καθώς είναι κάτι παραπάνω από ένα κόμμα, είναι «μία ιδέα».

