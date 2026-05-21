Όταν ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε πως ο ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει με την Μπαρτσελόνα – Η ανάρτηση για το νέο κόμμα

Ο πολιτικός θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα σε εκδήλωση στο Θησείο στις 26 Μαΐου
Η στιγμή της ανακοίνωσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα πλησιάζει αφού στις 26 Μάϊου θα γίνει η προγραμματισμένη εκδήλωση στο Θησείο. Με μία χαρακτηριστική ανάρτηση με άρωμα Μπαρτσελόνα, για όσους θυμούνται, που έκανε σήμερα το πρωί (21/5/2026) μας προετοιμάζει για αυτή τη νέα εποχή.

Συγκεκριμένα ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μία ανάρτηση στο Facebook στην οποία βλέπουμε μία φανέλα της Μπαρτσελόνα με τον αριθμό 26, κάτι που μας θυμίζει κάποια λόγια του πολιτικού πριν λίγα χρόνια, όταν είχε ρωτηθεί: Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κάποια ομάδα ποια θα ήταν;

Στη σημερινή του ανάρτηση γράφει «όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα», και εμείς καταλαβαίνουμε ότι έχει σκοπό να δημιουργήσει και το νέο του κόμμα με πρότυπο την Μπαρτσελόνα για την οποία έχει εκφράσει την αγάπη του.

Σε συνέντευξή του το 2023 ο Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας σε QnA, είπε ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κάποια ομάδα, δεν θα ήταν ο Παναθηναϊκός αλλά…η Μπαρτσελόνα.

Συγκεκριμένα είπε: «Νομίζω ότι δεν μπορώ να απαντήσω εδώ «Παναθηναϊκός» γιατί δεν θα ήταν ο Παναθηναϊκός. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ποδοσφαιρική ομάδα, επειδή πιστεύω ότι είναι κάτι παραπάνω από ένα κόμμα, είναι μια ιδέα, θα έλεγα ότι είναι η Μπαρτσελόνα. Είναι μια ομάδα που έχει ιστορία, έρχεται από πολύ μακριά και πηγαίνει πολύ μακριά».

Δείτε το απόσπασμα στο λεπτό 22:40 του βίντεο:

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να γυρίσει μία νέα σελίδα στην πολιτική του ιστορία στην εκδήλωση όπου και θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα στο Θησείο την Τρίτη (26/5/2026).

