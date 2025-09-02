Αλέξης Τσίπρας: Συρρικνώνουν το κοινωνικό κράτος ενώ αυξάνουν τις απευθείας αναθέσεις

«Με ένα κοινωνικό κράτος που συρρικνώνεται, με νοσοκομεία και σχολεία που απαξιώνονται, την ίδια στιγμή που διαφημίζεται και προωθείται με κάθε τρόπο η κερδοσκοπία στους ευαίσθητους αυτούς τομείς της κοινωνικής προστασίας» γράφει ο Αλέξης Τσίπρας, σε νέα παρέμβασή του με μια ανάρτηση στα social media.

«Αν, δε, συνυπολογίσει κανείς και τα πλήγματα στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, στη λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών, στον πλουραλισμό των Μέσων Ενημέρωσης, αν συνυπολογίσει τη διαφθορά, το τρομακτικό μέγεθος των απευθείας αναθέσεων,

που είναι πλέον τρεις στις τέσσερις δημόσιες συμβάσεις και το γεγονός ότι το 87% των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης έχει πάει σε μόλις 2% των εταιριών της χώρας μας, τότε θα συνειδητοποιήσει ότι ο όρος Βαλκανοποίηση που χρησιμοποίησα τις προάλλες, είναι μάλλον επιεικής» γράφει ο Αλέξης Τσίπρας.

Την ανάρτηση συνοδεύει ένα απόσπασμα από την ομιλία του, στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη.