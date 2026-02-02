Άννα Διαμαντοπούλου: «8 πεντακάθαρες θέσεις για τις οποίες όλοι συμφωνούμε στο ΠΑΣΟΚ»

Το πλαίσιο στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος, Άννα Διαμαντοπούλου, σε συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί της Δευτέρας (02.02.2026) στο OPEN. Όπως τόνισε, στο εσωτερικό του κόμματος υπάρχει πλήρης συμφωνία σε οκτώ θεμελιώδη σημεία, τα οποία συγκροτούν τον στρατηγικό προσανατολισμό της Χαριλάου Τρικούπη.

Η Άννα Διαμαντοπούλου, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι «κόμμα σοσιαλδημοκρατίας, με ιδεολογική ταυτότητα», που λειτουργεί ως κόμμα εξουσίας και όχι διαμαρτυρίας, προσερχόμενο στις επόμενες εκλογές με αυτονομία και όχι υπό τη μορφή συνομοσπονδίας. Επισήμανε ότι θα υπάρξει διεύρυνση με πρόσωπα από όλες τις κατευθύνσεις, ενώ στη διαδρομή προς τις κάλπες το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει συνεργασίες τόσο εντός της Βουλής όσο και στην κοινωνία, προκειμένου –όπως είπε– να ενισχυθεί η προγραμματική αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επισήμανε πως στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει πλήρης συμφωνία σε θεμελιώδη ζητήματα και συγκεκριμένα:

1. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα της σοσιαλδημοκρατίας Έχουμε μια ιδεολογική ταυτότητα.

2. Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα εξουσίας και δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

3. Το ΠΑΣΟΚ θα πάει στις εκλογές αυτόνομο και όχι ως συνομοσπονδία κομμάτων.

4. Θα πάμε σε διεύρυνση που αφορά πρόσωπα και θα είναι θα αμφίπλευρη όπως ήταν πάντα.

5. Στην πορεία μας προς τις εκλογές συνεργαζόμαστε και με κόμματα και με κοινωνικούς εταίρους. Είτε στη Βουλή, είτε στην κοινωνία, για να ενισχύσουμε ζητήματα που αφορούν την αντιπαλότητα μας με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και το όφελος του ελληνικού λαού.

6. Εμείς είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση με συγκεκριμένο περιεχόμενο Δηλαδή, είμαστε κόμμα θεσμικό και προγραμματικό. Η αντιπολίτευση μας είναι σκληρή όταν χρειάζεται, αλλά είναι πάντα τεκμηριωμένη με θέσεις.

7. Αυτή η αξιωματική αντιπολίτευση με αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να συνεργαστεί με την κυβέρνηση, η οποία είναι το αντίπαλο δέος της. Και η πολιτική αλλαγή, την οποία έχουμε ως στόχο, δεν μπορεί να συντελεστεί με ένα κόμμα με τον οποίο είμαστε μετωπικά αντίθετοι.

8. Τέλος, παραμένει ο στόχος του πρώτου κόμματος, ο οποίος είναι σαφής, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή.

«Αυτά είναι καθαρά σε εμάς, πεντακάθαρα. Αυτά είναι που έχουμε συμφωνήσει όλοι. Δεν υπάρχει κανένας που να μην έχει συμφωνήσει», τόνισε.

Αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση, η Άννα Διαμαντοπούλου υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες –όπως είπε– προηγήθηκαν της σημερινής κυβερνητικής πρωτοβουλίας. «Όλα τα βασικά ζητήματα που μπαίνουν τώρα, τα έχει θέσει πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Για αυτό λέω ότι είναι παραγωγική αντιπολίτευση», σημείωσε. Υπογράμμισε δε ότι ξεκινά μια ουσιαστική συζήτηση για την αλλαγή του πολιτικού συστήματος, με έμφαση σε ζητήματα όπως η ευθύνη των υπουργών και η λειτουργία της Δικαιοσύνης, επισημαίνοντας πως το ΠΑΣΟΚ θα προσέλθει «θεσμικά και με θέσεις».

Σχετικά με το πολιτικό σχέδιο της επόμενης ημέρας, η Άννα Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε στις προτάσεις του κόμματος για την αναζωογόνηση της περιφέρειας, κάνοντας λόγο για στοχευμένες παρεμβάσεις ανά νομό, μέσω των περιφερειακών συνδιασκέψεων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο δημογραφικό, το οποίο χαρακτήρισε «νούμερο ένα ζήτημα», τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των βρεφονηπιακών σταθμών και στήριξης των νέων ζευγαριών για την απόκτηση στέγης. Τέλος, έκανε λόγο για «καρτέλ» στις τράπεζες και την ενέργεια, τα οποία –κατά την ίδια– «διαλύουν την αγορά και εκτοξεύουν τις τιμές».