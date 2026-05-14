ΠΑΣΟΚ: Το ψέμα και η λάσπη είναι πλέον η επίσημη θέση της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Συνεχίζεται ο «χαρτοπόλεμος» ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κάνει λόγο για «ψέμα και λάσπη».

Συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ απαντώντας στην ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη που έκανε λόγο για «λάσπη και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς» τονίζει πως «το ψέμα και η λάσπη είναι πλέον η επίσημη θέση της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Αυτό είναι το συμπέρασμα από την φλύαρη ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, ο οποίος με διάφορες περικοκλάδες προσπαθεί να εμφανιστεί και ως τιμητής.

Ξαναρωτάμε: είναι μη ηθικό να εκμισθώνεται το οικογενειακό ακίνητο με νόμιμες διαφανείς διαγωνιστικές διαδικασίες; Για τον κ. Μαρινάκη φαίνεται πως είναι ανήθικο.

Επειδή αναρωτηθήκατε, όμως, περί ηθικού και ανήθικου, αν θέλετε να δείτε το πρόσωπο της πολιτικής ανηθικότητας, περάστε μια βόλτα από το Μέγαρο Μαξίμου. Τότε θα έχετε την πλήρη εικόνα τι σημαίνει πολιτική ανηθικότητα.

Γιατί την παρακμή, τη διάβρωση των θεσμών και την τοξικότητα ο λαός σάς έδωσε εντολή το 2019 να τα κάνετε παρελθόν.

Εσείς, αντίθετα, τα κάνατε ευαγγέλιο. Γι’ αυτό έρχεται σύντομα η ώρα της πολιτικής αλλαγής».

Ακόμη το ΠΑΣΟΚ, εν είδει υστερόγραφου στην ανακοίνωση του, σχολιάζει πως «απ’ ό,τι καταλαβαίνουμε από την αφωνία του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, της ιστοσελίδας και του κ. ‘Κατακουζηνού’… το στήσιμο των δημοσιευμάτων για να πετάξει λάσπη το Μαξίμου επιβεβαιώνεται πανηγυρικά».