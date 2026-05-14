Ανδρουλάκης: «Είμαι ηθικός και νόμιμος» για το ακίνητο – «Δέχομαι την γνωστή επίθεση όπως με τις υποκλοπές»

«Δέχομαι μια επίθεση, όχι μόνο σήμερα, τις τελευταίες ημέρες. Είναι πάλι η γνωστή επίθεση όπως έγινε με τις υποκλοπές» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, το βράδυ της Πέμπτης (14/5/26) μιλώντας για το ακίνητο που μισθώνει στο Δημόσιο και έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις και πολιτικές κόντρες.

«Από τη μια ο πρωθυπουργός το παίζει καλός, ζητάει συγνώμη, λέει ότι δεν είναι κάτι παράνομο και από την άλλη, υπάρχει ένας μιντιακός μηχανισμός και προσπαθούν να οργανώσουν την ηθική μου εξόντωση. Ό,τι έγινε στις υποκλοπές. Και τότε πάλι, διαρροές, υπονοούμενα» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Action24.

«Για μένα δεν υπάρχει ηθική και νομιμότητα, υπάρχουν και τα δύο. Εγώ είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, της ελληνικής δικαιοσύνης. Αποφάσεις σημαντικές εις βάρος υπουργών» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Άδωνι Γεωργιάδη, ο Νίκος Ανδρουλάκης απαρίθμησε τα ψέματα της κυβέρνησης και του Αδωνι Γεωργιάδη. Κατά τον ίδιο:

Ψέμα πρώτο: Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με ανοιχτό διαγωνισμό, πρώτη φορά στο δημόσιο, το 2004… Το νοίκιασε η τουριστική αστυνομία. Το κτίριο ήταν νεόδμητο. Μετά έγινε δεύτερος διαγωνισμός.

Ψέμα δεύτερο: Ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμανλή και ΝΔ. Επέλεξαν την φθηνότερη προσφορά. Η επιλογή έγινε το Μάιο του 2009 και υπογράφηκε επί ΠΑΣΟΚ γιατί έγιναν εκλογές. Η απόφαση είχε παρθεί επί ΝΔ.

Ψέμα τρίτο: Δεν ήταν χρέπι. Ήταν νεόδμητο. Πώς γίνεται κτίριο 5ετίας να είναι χρέπι;

Ψέμα τέταρτο: Δεν έχω εισπράξει 1,5 εκατομμύριο αλλά 1.000 ευρώ το μήνα μεσοσταθμικά μετά φόρου. Αυτά που ειπώθηκαν ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύριο, είναι μία ακόμα συκοφαντία.

«Δεν έχω βγάλει ποτέ, ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό. Έχω βάλει από το εξωτερικό (χρήματα)» ανέφερε.

«Το ακίνητο αυτό μας το έχουν ζητήσει πολλές φορές ιδιώτες με πολύ μεγαλύτερες προσφορές. Το κτηματολόγιο, επί ΝΔ τώρα, προέβη μονομερώς σε επέκταση του συμβολαίου γιατί δε βρίσκουν άλλο ακίνητο.

«Εγώ ξέρω τον Κατακουζηνό από το “Κωνσταντίνου και Ελένης”»

Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους της εκπομπής, τους ρώτησε αν ξέρουν τον συνάδελφο τους κ. «Κατακουζηνό» που υπέγραψε το άρθρο για το ακίνητό του.

«Εγώ ξέρω τον Κατακουζηνό από το Κωνσταντίνου και Ελένης, τον γνωστό βυζαντινολόγο. Εμείς πήραμε στο site τηλέφωνο, ο κ. Τσουκαλάς και ζήτησε να του μιλήσει. Ο ιδιοκτήτης του site του είπε: «Θα μιλήσετε μαζί μου». Και είπαμε κι εμείς: «όχι, θέλουμε μα μιλήσουμε με αυτόν που το έχει υπογράψει, να τον ενημερώσουμε για τα σφάλματά του, για όλα αυτά που γράφει, για τις συκοφαντίες.

Δεν υπάρχει Κατακουζηνός, είναι μούφα ο ”ατακουζηνός. Το μιντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας έστησε ένα δημοσίευμα σε ένα φιλικό τους μέσο, το πήραν μετά ο κ. Γεωργιάδης, τα φιλικά media και η «Ομάδα Αλήθειας» και οργάνωσαν με συκοφαντίες εκ νέου μία πολιτική δολοφονία, μία ηθική εξόντωση» είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης.