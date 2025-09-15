Αντώνης Σαμαράς για την υπόθεση Novartis: «Η Δικαιοσύνη πρέπει να φτάσει και στους ηθικούς αυτουργούς»

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών καταδίκασε τον Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη σε ποινή φυλάκισης 25 μηνών και τη Μαρία Μαραγκέλη σε 33 μήνες, αμφότερες με τριετή αναστολή, κρίνοντάς τους ενόχους για ψευδορκία στην υπόθεση Novartis. Λίγο μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο Αντώνης Σαμαράς έγραψε σε ανάρτηση στο Facebook πως η συγκεκριμένη υπόθεση «επιβάλλει όχι απλά να εφαρμοστεί το δίκαιο αλλά να απονεμηθεί Δικαιοσύνη».

Όπως σημείωσε ο Αντώνης Σαμαράς μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η Δικαιοσύνη «δεν αφορά μόνο την τιμωρία των φυσικών αυτουργών, αλλά και την αποκάλυψη εκείνων που σκηνοθέτησαν και ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Novartis».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καταλήγοντας, ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι όλα αυτά γίνονται «για τη Δημοκρατία και την Αλήθεια».

Η δήλωση του αντώνη Σαμαρά:

«Η υπόθεση αυτή επιβάλλει όχι απλά να εφαρμοστεί το δίκαιο αλλά να απονεμηθεί Δικαιοσύνη! Και η Δικαιοσύνη επιβάλλει όχι απλά την τιμωρία των φυσικών αυτουργών, αλλά και την αποκάλυψη εκείνων που σκηνοθέτησαν και ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Νοβαρτις! Για τη Δημοκρατία και την Αλήθεια».