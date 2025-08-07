Απάντηση Σεμερτζίδου για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είναι σε όλα νόμιμες, οι αρχές ξέρουν ποιοι ελέγχονται»

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπήκε η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, καθώς και πρόσωπα του στενού οικογενειακού της κύκλου, μετά τα δημοσιεύματα για αγροτικές επιδοτήσεις ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Απαντήσεις για τις επιδοτήσεις που έχουν λάβει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε χτες (06.08.2025), σε συνέντευξή του και ο σύντροφος της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Καλλιόπης Σεμερτζίδου, λέγοντας πως έχουν λάβει νόμιμα τα 1,4 εκατ. ευρώ.

Η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, μιλώντας στο Star τόνισε ότι όλες οι επιδοτήσεις είναι νόμιμες, την ώρα που τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν νέα πυρά κατά της κυβέρνησης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Οι αρχές που ασχολούνται με την υπόθεση ξέρουν ποιοι είναι οι δύο που ελέγχονται για τις επιδοτήσεις. Γιατί δεν βγαίνουν να πουν ότι δεν είμαστε εμείς τη στιγμή που βλέπουν ότι δεχόμαστε μια άδικη και πρωτοφανή επίθεση;

Οι επιδοτήσεις που έχουμε πάρει είναι καθόλα νόμιμες. Ανεξάρτητα από το τι λέγεται, μέχρι και σήμερα δεν μας έχει ενοχλήσει κανείς από καμία Αρχή, ούτε εμάς ούτε την οικογένειά μας» τόνισε η επιχειρηματίας και πολιτεύτρια της ΝΔ.

«Είμαι εντελώς καθαρός κι εγώ και η οικογένεια μου… Έχω ελεγχθεί πάνω από 11 φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είμαι και τις 11 φορές σωστός» δήλωσε από την πλευρά του ο σύντροφός της.

Όσον αφορά τα περί 1,4 εκατ. ευρώ, απάντησε ο ίδιος: «Αυτά είναι πραγματικότητα, δεν τα αποκρύπτουμε. 620.000 ευρώ πήρα εγώ, 96.000 η σύντροφος μου και 890.000 η μητέρα μου, που έχει πάνω από 500 αγελάδες ζωικό κεφάλαιο… Δεν είναι της συντρόφου μου τα πολυτελή αυτοκίνητα…

Φανταστείτε ότι τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα το 2016 μεταχειρισμένη, που τα εισοδήματά μου το δικαιολογούν πλήρως, όταν καταλαβαίνετε ότι μόνο στα 6 χρόνια οι επιδοτήσεις είναι αυτές, είναι ο τζίρος μου κάτι εκατομμύρια, όπως αποτυπώνονται όλα στις φορολογικές μου δηλώσεις».

«Ό,τι αφορά για εμένα, είναι περίπου 250 βοοειδή, γύρω στα 80 γιδοπρόβατα και 272 στρέμματα χωράφια. Όσο για τη σύντροφο μου, που την κατηγορούν και την έχουν ξεφτιλίσει στο Πανελλήνιο όπως κι εμένα, η σύντροφος μου πήρε τα τελευταία 6 χρόνια 96.000 ευρώ. Από τα οποία τα 87.000 ευρώ αφορούν επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά είναι για αγορά αγροτικών μηχανημάτων, δηλαδή δεν είναι κάτι για ζώα και χωράφια…. Τα υπόλοιπα 9 χιλιάρικα είναι από τα χωράφια της, τα οποία έχει», δήλωσε ο σύντροφος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, καταλήγοντας.