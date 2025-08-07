ΟΠΕΚΕΠΕ: Προκαταρκτική έρευνα για την Καλλιόπη Σεμερτζίδου και τις επιδοτήσεις που έλαβε η ίδια και η οικογένειά της

Προκαταρκτική εξέταση διέταξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφορικά με τις αγροτικές επιδοτήσεις που φέρεται να έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, πρώην στέλεχος και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και μέλη της οικογένειάς της.

Η εντολή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την έναρξη έρευνας δόθηκε μετά από δημοσιεύματα του in.gr, σύμφωνα με τα οποία η Καλλιόπη Σεμερτζίδου και συγγενικά της πρόσωπα φέρονται να εισέπραξαν συνολικά ποσά που αγγίζουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ μέσω επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένει και το σχετικό πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία πραγματοποίησε πρόσφατα έρευνα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η έρευνα αυτή είχε στόχο τη συλλογή στοιχείων σχετικά με επιδοτήσεις που έλαβαν οκτώ έως δέκα πρόσωπα από τη Θεσσαλία, μεταξύ των οποίων και η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, η περίπτωση της οποίας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.