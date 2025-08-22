Απόστολος Βεσυρόπουλος: Συγκινεί ο Τρύφων Αλεξιάδης – «Όταν αισθάνθηκα αδιαθεσία στη Βουλή μου τηλεφωνούσε να δει πώς είμαι»

Σε σοκ είναι από χτες (21.08.2025) ο πολιτικός κόσμος της χώρας μετά την είδηση θανάτου του βουλευτή και γραμματέα της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών.

Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Τρύφων Αλεξιάδης, μιλώντας σήμερα Παρασκευή για τον ξαφνικό θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, περιέγραψε την δική του εμπειρία με τον πρώην υφυπουργό Οικονομικών, την περίοδο που εκείνος αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία του.

Ο Τρύφων Αλεξιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, χαρακτήρισε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο ως έναν «σπουδαίο πολιτικό και ικανό στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας».

Στην συνέχεια σημείωσε πως τον γνώριζε πολλά χρόνια από όταν σε νεαρή ηλικία είχαν διοριστεί στο Υπουργείο Οικονομικών ως εφοριακοί.

Όπως είπε, τον είχε συγκινήσει, όταν ο ίδιος είχε μία περιπέτεια με την υγεία του και είχε αισθανθεί αδιαθεσία στη Βουλή, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος έτρεξε να του συμπαρασταθεί του τηλεφωνούσε καθημερινά για να δει πώς είναι.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, πέθανε αφού υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν σε beach bar στην Χαλκιδική. Ο 59χρονος είχε περάσει την περασμένη εβδομάδα και τον 15αύγουστο στην γενέτειρά του, την Ημαθία, και στη συνέχεια επισκέφτηκε την Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία, για ολιγοήμερες διακοπές.

Καθώς βρισκόταν σε beach bar στην Χαλκιδική, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος ένιωσε έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα οι συγγενείς του να καλέσουν βοήθεια.

Μετά από 20 περίπου λεπτά ήρθε και το ασθενοφόρο και η μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ και επί 40 λεπτά προσπαθούσαν με ΚΑΡΠΑ να τον επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Λίγο πριν τις 17:30 μία νεκροφόρα παρέλαβε τη σορό του και σύμφωνα με πληροφορίες μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Διαβατών για νεκροψία – νεκροτομή.

Η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου θα γίνει αύριο Σάββατο, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Αλεξάνδρεια, όπου συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και κάτοικοι θα του πουν το τελευταίο αντίο. Μάλιστα, αναμένεται να είναι παρών και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ η σορός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:00 το πρωί.