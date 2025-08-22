Πολιτική

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Συγκινεί ο Τρύφων Αλεξιάδης – «Όταν αισθάνθηκα αδιαθεσία στη Βουλή μου τηλεφωνούσε να δει πώς είμαι»

Ο Τρύφων Αλεξιάδης χαρακτήρισε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο ως έναν «σπουδαίο πολιτικό και ικανό στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας»
Απόστολος Βεσυρόπουλος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Σε σοκ είναι από χτες (21.08.2025) ο πολιτικός κόσμος της χώρας μετά την είδηση θανάτου του βουλευτή και γραμματέα της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών.

Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Τρύφων Αλεξιάδης, μιλώντας σήμερα Παρασκευή για τον ξαφνικό θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, περιέγραψε την δική του εμπειρία με τον πρώην υφυπουργό Οικονομικών, την περίοδο που εκείνος αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία του.

Ο Τρύφων Αλεξιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, χαρακτήρισε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο ως έναν «σπουδαίο πολιτικό και ικανό στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας».

Στην συνέχεια σημείωσε πως τον γνώριζε πολλά χρόνια από όταν σε νεαρή ηλικία είχαν διοριστεί στο Υπουργείο Οικονομικών ως εφοριακοί.

Όπως είπε, τον είχε συγκινήσει, όταν ο ίδιος είχε μία περιπέτεια με την υγεία του και είχε αισθανθεί αδιαθεσία στη Βουλή, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος έτρεξε να του συμπαρασταθεί του τηλεφωνούσε καθημερινά για να δει πώς είναι.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, πέθανε αφού υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν σε beach bar στην Χαλκιδική. Ο 59χρονος είχε περάσει την περασμένη εβδομάδα και τον 15αύγουστο στην γενέτειρά του, την Ημαθία, και στη συνέχεια επισκέφτηκε την Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία, για ολιγοήμερες διακοπές.

Καθώς βρισκόταν σε beach bar στην Χαλκιδική, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος ένιωσε έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα οι συγγενείς του να καλέσουν βοήθεια.

Μετά από 20 περίπου λεπτά ήρθε και το ασθενοφόρο και η μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ και επί 40 λεπτά προσπαθούσαν με ΚΑΡΠΑ να τον επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Λίγο πριν τις 17:30 μία νεκροφόρα παρέλαβε τη σορό του και σύμφωνα με πληροφορίες μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Διαβατών για νεκροψία – νεκροτομή.

Η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου θα γίνει αύριο Σάββατο, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Αλεξάνδρεια, όπου συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και κάτοικοι θα του πουν το τελευταίο αντίο. Μάλιστα, αναμένεται να είναι παρών και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ η σορός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:00 το πρωί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Τραγικό «παιχνίδι» της μοίρας για τον Απόστολο Βεσυρόπουλο: Βοήθησε να πολλαπλασιαστούν οι απινιδωτές στη χώρα αλλά «έσβησε» σε παραλία που δεν διέθετε τη σωτήρια συσκευή
Σήμερα υπάρχουν περίπου 70 απινιδωτές στον δήμο Σιθωνίας, ωστόσο στην παραλία που έπαθε ανακοπή ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, δεν έχει τοποθετηθεί τέτοιο μηχάνημα
Απόστολος Βεσυρόπουλος 13
Οι τελευταίες δραματικές στιγμές του βουλευτή Απόστολου Βεσυρόπουλου που έπαθε ανακοπή καρδιάς και πέθανε στα 59 του
Ο θάνατός του έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη στον πολιτικό κόσμο με τα συλλυπητήρια μηνύματα να φτάνουν το ένα μετά το άλλο για την ξαφνική αυτή απώλεια
Απόστολος Βεσυρόπουλος 19
Ανδρουλάκης από τα καμένα της Πάτρας: Εξοργιστική η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης – Η φωτιά μπήκε σε συνοικίες της 3ης μεγαλύτερης πόλης
«Μπορούμε καλύτερα και μπορούμε με πολιτική αλλαγή απέναντι σε αυτή την αλαζονική και αναποτελεσματική Κυβέρνηση» τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής
Νίκος Ανδρουλάκης
4
Newsit logo
Newsit logo