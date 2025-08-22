Απόστολος Βεσυρόπουλος: Θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατό του – Το Σάββατο το τελευταίο «αντίο» στον βουλευτή

Δεν χωράει ανθρώπινος νους, το πώς και το γιατί «έφυγε» τόσο ξαφνικά ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο βουλευτής Ημαθίας και γραμματέας της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, σε ηλικία 59 ετών.

Ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, πέθανε το μεσημέρι της Πέμπτης (21.08.2025), αφού υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν σε beach bar στην Χαλκιδική. Ο 59χρονος είχε περάσει την περασμένη εβδομάδα και τον 15αύγουστο στην γενέτειρά του, την Ημαθία, και στη συνέχεια επισκέφτηκε την Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία, για ολιγοήμερες διακοπές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθώς βρισκόταν σε beach bar στην Χαλκιδική, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος ένιωσε έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα οι συγγενείς του να καλέσουν βοήθεια.

Μετά από 20 περίπου λεπτά ήρθε και το ασθενοφόρο και η μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ και επί 40 λεπτά προσπαθούσαν με ΚΑΡΠΑ να τον επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Λίγο πριν τις 17:30 μία νεκροφόρα παρέλαβε τη σορό του και σύμφωνα με πληροφορίες μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Διαβατών για νεκροψία – νεκροτομή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος έσπευσε να συλλυπηθεί τους φίλους και την οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου, οι οποίοι δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν την αιφνίδια απώλεια που έχουν κληθεί να βιώσουν.

Η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου θα γίνει αύριο Σάββατο, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Αλεξάνδρεια, όπου συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και κάτοικοι θα του πουν το τελευταίο αντίο. Μάλιστα, αναμένεται να είναι παρών και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ η σορός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:00 το πρωί.