Απόστολος Βεσυρόπουλος: Ο βουλευτής που βοήθησε να πολλαπλασιαστούν οι απινιδωτές στη χώρα, «έσβησε» σε παραλία που δεν διέθετε τη σωτήρια συσκευή

Είναι από αυτά τα «παιχνίδια» της μοίρας, που δε θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητα. Μετά το πρώτο σοκ από το θάνατο του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, Απόστολου Βεσυρόπουλου, ήρθε η είδηση ότι η ακτή Καλογριάς στη Χαλκιδική, όπου έπαθε ανακοπή και πέθανε, δεν διαθέτει απινιδωτή.

Η ειρωνεία της τύχης είναι ότι ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, είχε συμβάλει τα μέγιστα ώστε να πολλαπλασιαστούν οι απινιδωτές στην Ελλάδα. Μάλιστα, σύμφωνα με το voria.gr η Χαλκιδική που συνέβη το μοιραίο, είναι ο νομός με τον μεγαλύτερο αριθμό απινιδωτών σε όλη τη χώρα. Όχι όμως η συγκεκριμένη παραλία…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος διετέλεσε υφυπουργός Οικονομικών και ήταν αρμόδιος για θέματα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας από το 2019 έως το 2023. Όπως αναφέρει στη Voria.gr ο πρόεδρος και συνιδρυτής της οργάνωσης Kids Save Lives, Αναστάσιος Στεφανάκης, ο οποίος εργάζεται περίπου 20 χρόνια στο ΕΚΑΒ Χαλκιδικής, ήταν τέτοιες ημέρες το 2021 «όταν πήγαμε στο γραφείο του Βεσυρόπουλου και του παρουσιάσαμε το σχέδιό μας για την αύξηση των απινιδωτών σε διάφορα σημεία της χώρας.

Παράλληλα, του ζητήσαμε να γίνει μια κομβική κίνηση: Nα μειωθεί ο ΦΠΑ στους απινιδωτές ώστε να ενθαρρυνθούν πολίτες και φορείς και να αγοράσουν το μηχάνημα που σώζει ζωές. Ο τότε υφυπουργός το δέχτηκε και μάλιστα βοήθησε ώστε να μπουν 2.000 απινιδωτές στα σχολεία!».

Σύμφωνα με τον κύριο Στεφανάκη, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος εισηγήθηκε άμεσα στον τότε υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, τη μείωση του ΦΠΑ σε 6% για τους απινιδωτές. «Σε λίγες ημέρες αυτό έγινε νόμος του κράτους και οι απινιδωτές σε όλη τη χώρα αυξήθηκαν με γοργό ρυθμό για να φτάσουμε σήμερα να έχουμε τετραπλάσιο σε σχέση με το 2021», συμπληρώνει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μοίρα, ωστόσο, στάθηκε πολύ σκληρή μαζί του και παρότι σήμερα υπάρχουν περίπου 70 απινιδωτές στον δήμο Σιθωνίας, στην παραλία όπου βρισκόταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, δεν έχει τοποθετηθεί τέτοιο μηχάνημα.

Ο Αναστάσιος Στεφανάκης αγωνίζεται εδώ και χρόνια για να εμφυσήσει την κουλτούρα των πρώτων βοηθειών στη νοοτροπία των Ελλήνων. Στο πλαίσιο αυτό εκείνος και οι συνεργάτες του δημιούργησαν την εφαρμογή iSaveLives, προκειμένου σε πραγματικό χρόνο οι εθελοντές να ειδοποιούν και να ειδοποιούνται για περιστατικά ανακοπής καρδιάς και να γνωρίζουν τα σημεία στα οποία υπάρχουν απινιδωτές.

Σημαντικός σύμμαχος σε αυτή τους την προσπάθεια στάθηκε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος ο οποίος, όπως λέει ο κ. Στεφανάκης «σήμερα, αδικήθηκε από τη ζωή και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που είμαστε συντετριμμένοι για τον χαμό του».