ΔΕΘ 2025: Στα εγκαίνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Η βόλτα στα περίπτερα και τα δώρα

Μετά τα εγκαίνια και τη συνάντηση με τη διοίκηση, ο πρωθυπουργός κάνει την καθιερωμένη βόλτα του στα περίπτερα της έκθεσης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπροστά στο μπιλιάρδο ρομπότ
Άγγελος Λαμπίδης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στους χώρους της ΔΕΘ στις 10.00 το πρωί του Σαββάτου (6/9/25) για τα εγκαίνια της έκθεσης, όπου παραβρέθηκε στον αγιασμό. 

Μετά τον αγιασμό για την έναρξη λειτουργίας της 89ης ΔΕΘ, που άνοιξε σήμερα τις πύλες της, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την καθιερωμένη βόλτα του στα περίπτερα. 

12:35 | 06.09.2025
Μητσοτάκης: «Το ρομπότ θα με κατατροπώσει»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βλέποντας το μπιλιάρδο - ρομπότ, δεν μπήκε στο κόπο να παίξει μαζί του, λέγοντας με χιούμορ: «Το ρομπότ θα με κατατροπώσει».

12:32 | 06.09.2025
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περίπτερο για τα 100 χρόνια ΔΕΘ
12:03 | 06.09.2025
Τι θα ακούσουμε απόψε (part2)
Φωτογραφία: iStock
ΔΕΘ 2025: Έρχεται παρέμβαση στην φορολογική κλίμακα των 10.000–20.000 ευρώ – Ποιο είναι το σενάριο για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ
Οι τελικές λεπτομέρειες θα εξειδικευτούν περαιτέρω από ΥΠΟΙΚ την Δευτέρα
12:02 | 06.09.2025
Τι θα ακούσουμε απόψε (part1)
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
89η ΔΕΘ: «Κλειδώνει» η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία στις παραμεθόριες περιοχές – Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στο Βελλίδειο
Στο «παρά πέντε» φέρεται να έχει αποφασιστεί και ένα ακόμη φορολογικό μέτρο που θα ελαφρύνει μία πολύ μεγάλη περίμετρο πολιτών με μικρά και μεσαία εισοδήματα
11:56 | 06.09.2025
11:55 | 06.09.2025
Ο αγιασμός

Τον αγιασμό της ΔΕΘ τέλεσε στις 10.00 το πρωί ο μητροπολίτης Φιλόθεος, ο οποίος ανέγνωσε μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. 

Παραβρέθηκαν ο Επίτροπος στην Ε.Ε Απόστολος Τζιτζικώστας, υπουργοί, βουλευτές, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo Τάσος Τζήκας.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με την Διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo. Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo Τάσος Τζήκας ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τα χαρακτηριστικά της 89ης Διεθνούς Εκθεσης και αναφέρθηκε στο θέμα της ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ, ενώ ευχαρίστησε τον κ. Μητσοτάκη για την υποστήριξή του προς τη ΔΕΘ και στην υπόθεση της ανάπλασης.

Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την περιοδεία του σε περίπτερα της 89ης ΔΕΘ.

11:55 | 06.09.2025
Το περίπτερο του υπουργείου Υγείας

Στο περίπτερο του υπουργείου Υγείας, όπου τον περίμενε ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τομές τις υπηρεσίες πρόληψης που παρέχει το κράτος και ζήτησε τους πολίτες να μην αγνοούν τα μηνύματα που δέχονται στο κινητό τους για προληπτικές εξετάσεις. 

11:55 | 06.09.2025

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέλαβε μπλούζα με το όνομά του από το «Τζάμπολ αγάπης» με παιδιά με ειδικές δεξιότητες:

11:54 | 06.09.2025
11:54 | 06.09.2025

Στο περίπτερο με τα αθλητικά σωματεία, περίμενε τον πρωθυπουργό ο αναπλ. υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης αλλά και εντυπωσιακές γυμναστικές επιδείξεις:

11:53 | 06.09.2025
1555 calling

Στο περίπτερο του 1555 ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε ότι γίνονται 10.000 κλήσεις την ημέρα:

11:53 | 06.09.2025
11:52 | 06.09.2025
Στον Απόλλωνα Καλαμαριάς

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με επιτροπή Ποντίων, που του προσέφεραν λουλούδια ενώ πήρε ως δώρο και μια μπλούζα «Απόλλων Καλαμαριάς» που φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής.

11:52 | 06.09.2025
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπροστά στο Μονοθεσιο McLaren
11:51 | 06.09.2025
Με άρωμα... Formula!

Μετά τον αγιασμό για την έναρξη λειτουργίας της 89ης ΔΕΘ, που άνοιξε σήμερα τις πύλες της, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει την καθιερωμένη βόλτα του στα περίπτερα. 

Η βόλτα του πρωθυπουργού ξεκίνησε με… άρωμα από φόρμουλα 1 όπως μπορείτε να δείτε στις εικόνες από το περίπτερο του ΟΠΑΠ:

10:37 | 06.09.2025
10:36 | 06.09.2025
Η άφιξη Μητσοτάκη

Το πρώτο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ ανήκει παραδοσιακά στον πρωθυπουργό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στους χώρους της έκθεσης περίπου στις 10:00 το πρωί του Σαββάτου

10:35 | 06.09.2025
Καλημέρα σας από το newsit.gr

Σαββατοκύριακο ΔΕΘ και μαζί θα παρακολουθήσουμε λεπτό προς λεπτό όσα θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη σήμερα και αύριο

Σήμερα ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που θα αυξήσει το εισόδημα όλων των πολιτών
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι το 1,5 δις των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός είναι αποτέλεσμα της μείωσης της ανεργίας, της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και της ανάπτυξης της οικονομίας
Ο Παύλος Μαρινάκης
