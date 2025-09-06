ΔΕΘ 2025: Έρχεται παρέμβαση στην φορολογική κλίμακα των 10.000–20.000 ευρώ – Ποιο είναι το σενάριο για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ

Η «ώρα της κρίσης» έχει φτάσει καθώς σήμερα (06.09.2025) αναμένεται η ομιλία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια των εγκαινίων της ΔΕΘ 2025, με τα σενάρια των τελευταίων ωρών να «δίνουν και να παίρνουν», κάνοντας λόγο για μια σημαντική παρέμβαση στις φορολογικές κλίμακες αλλά και σε ό,τι αφορά τον ΕΝΦΙΑ.

Πιο συγκεκριμένα, αν και σε μεγάλο βαθμό ο άξονας του φορολογικού πακέτου φαίνεται να έχει διαμορφωθεί, αναμένεται πως δεν θα λείψουν και οι ανακοινώσεις – «έκπληξη» από το βήμα της ΔΕΘ. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως στο επίκεντρο βρίσκεται η μείωση του συντελεστή για το τμήμα εισοδήματος 10.000–20.000 ευρώ, κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ σενάρια βάζουν στο τραπέζι την μείωση ή και πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για μικρούς οικισμούς.

Κλίμακες μισθωτών και συνταξιούχων

Οι μέχρι τώρα διαρροές συγκλίνουν ότι ο πρώτος στόχος είναι οι μεσαίες κλίμακες. Σενάριο, το οποίο αποκάλυψε ο Νίκος Ευαγγελάτος στο Mega, και το οποίο εξετάζεται από το οικονομικό επιτελείο, προβλέπει μείωση έως και τριών ποσοστιαίων μονάδων στον συντελεστή της κλίμακας εισοδήματος 10.000–20.000 ευρώ, ο οποίος σήμερα είναι 22%. Η παρέμβαση δεν αφορά μόνο όσους έχουν ετήσιο εισόδημα μέσα στο εύρος αυτό, καθώς το όφελος «αγγίζει» κάθε φορολογούμενο του οποίου το εισόδημα υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ, με τον φόρο να μειώνεται στο αντίστοιχο τμήμα.

Αυτοί που θα κερδίσουν στην πράξη από μία τέτοια ρύθμιση, είναι οι μισθωτοί και συνταξιούχοι με καθαρό φορολογητέο εισόδημα πάνω από τις 10.000 ευρώ, οι οποίοι θα δουν μικρότερη παρακράτηση στο κομμάτι της κλίμακας που επηρεάζεται. Το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από τον ακριβή νέο συντελεστή και τις τελικές παραμέτρους των κλιμακίων, ωστόσο η κατεύθυνση είναι σαφής, για ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος για τη μεγάλη πλειονότητα των φορολογουμένων.

ΕΝΦΙΑ σε χωριά και οικισμούς

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτα σενάρια, στο τραπέζι βρίσκεται και η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για περιοχές με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων. Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, θα πρόκειται για κίνηση με πολλαπλή στόχευση: φορολογική ελάφρυνση για μόνιμους κατοίκους και νοικοκυριά εκτός μεγάλων αστικών κέντρων, αντιμετώπιση του δημογραφικού στην περιφέρεια μέσω κινήτρων παραμονής ή και μετεγκατάστασης, αλλά και έμμεση στήριξη της στέγασης, καθώς η μείωση του φορολογικού βάρους στα ακίνητα έχει τη δυνατότητα να περάσει στο κόστος κατοικίας.

Τι άλλο περιλαμβάνεται στο πακέτο

Πέρα από τις δύο αυτές παρεμβάσεις, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά, νέα κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους, «κούρεμα» στα τεκμήρια διαβίωσης, ενδιάμεσο συντελεστή στη φορολόγηση εισοδημάτων από ενοίκια και επέκταση της μείωσης του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες. Πρόκειται για μέτρα που συνθέτουν μια δέσμη ελαφρύνσεων με στόχο το διαθέσιμο εισόδημα της μεσαίας τάξης.

Οι τελικές λεπτομέρειες για τους συντελεστές και τα κριτήρια εφαρμογής θα ξεκαθαρίσουν από το βήμα της ΔΕΘ, και θα εξειδικευτούν περαιτέρω από ΥΠΟΙΚ την Δευτέρα.