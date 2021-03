Κλιμακώνει την επίθεση του εναντίον της κυβέρνησης ο Αλέξης Τσίπρας, αφού καθημερινά πλέον από το βήμα της Βουλής αναφέρεται σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ασκώντας κριτική στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει… δεύτερο σπίτι του το κοινοβούλιο, έχει αποφασίσει ότι θα αναδεικνύει τα θέματα που, σύμφωνα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «έχουν οσμή σκανδάλου» και θα επισημαίνει τις κυβερνητικές αρρυθμίες.

Στο πλαίσιο αυτό χαρακτήρισε «τεράστιο σκάνδαλο» τη σύμβαση που υπέγραψε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, με τη CISCO – την εταιρεία που έχει αναλάβει την τηλεκπαίδευση των μαθητών-μεταβιβάζοντας τα προσωπικά δεδομένα 1,5 εκατομμύριων χρηστών.

«Έγιναν δώρο σε μια ιδιωτική εταιρεία τα προσωπικά δεδομένα 1,5 εκατ. Ελλήνων πολιτών μαθητών και εκπαιδευτικών» ανέφερε ο κ. Τσίπρας και κάλεσε την κυβέρνηση να αναλογιστεί τι ακριβώς σημαίνει αυτό. «Αυτή τη στιγμή που μιλάμε η εταιρεία έχει εικόνα για τις προτιμήσεις, τις συνήθειες, τις επιλογές, σχεδόν των μισών Ελλήνων.

Επίσης κατήγγειλε ότι αντίθετα με ό,τι ισχυριζόταν η κυρία Κεραμέως, η σύμβαση δεν είναι δωρεάν αλλά δίνει 2 εκατ. ευρώ στην εταιρεία με απευθείας ανάθεση.

Το δεύτερο θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ήταν το θέμα της Τράπεζας Πειραιώς το οποίο χαρακτήρισε προμελετημένο έγκλημα εναντίον του Δημοσίου και εναντίον χιλιάδων μικρομετόχων».

«Η κυβέρνηση, σε αγαστή συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς δρομολογούν σήμερα μια αύξηση κεφαλαίου που θα εξαϋλώσει τη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Πειραιώς» κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επισήμανε ότι στους μετόχους της Πειραιώς, μικρούς και μη, δεν θα επιτραπεί να ασκήσουν τα δικαιώματα τους και έτσι θα οδηγηθούν σε καθολική απώλεια της επένδυσης τους.

Με την φράση «κάνετε το λιοντάρι στους γιατρούς και τις πάπιες στους κλινικάρχες» ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η κυβέρνηση αρνείται να επιστρατεύσει τις ιδιωτικές κλινικές αντίθετα με τους γιατρούς.

Στο θέμα της πανδημίας ο κ. Τσίπρας επισήμανε ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει και η κυβέρνηση δεν συναισθάνεται τι πραγματικά συμβαίνει στη χώρα. Μάλιστα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι παίζει θέατρο με τις επιτάξεις 200 ιδιωτών γιατρών ενώ δεν έχει κάνει ούτε μια έκτακτη πρόσληψη μόνιμου γιατρού εδώ και ένα χρόνο. Επίσης καταλόγισε στον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια ότι λέει ψέματα όταν ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση δεν προσλαμβάνει γιατρούς γιατί «δεν υπάρχουν».

Χαρακτήρισε πρόχειρα και χωρίς σχέδιο τα «δωρεάν» τεστ για την πανδημίας λέγοντας ότι «αντί να φροντίσετε συντεταγμένα και πρωτίστως με ασφάλεια να ελεγχθεί ο πληθυσμός, λέτε στους πολίτες πηγαίνετε στα φαρμακεία και βγάλτε άκρη» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος ακόμα στο Ελληνικό είπε ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα επί 20 μήνες. Παράλληλα τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης καταγγέλλουν τον υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος, μιλώντας στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το νομοσχέδιο για την κύρωση της παραχώρησης του Ελληνικού, παρέθεσε μία «εμφανώς ψεύτικη φωτογραφία» του Αλέξη Τσίπρα λέγοντας: «Αλέξης Τσίπρας, την εποχή της αντιπολιτεύσεως. Κρατάει στα χέρια του το πανό “το Ελληνικό δεν πωλείται – Helliniko is not for sale”».