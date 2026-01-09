Δημήτρης Καιρίδης για Νίκο Δένδια: Όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι άστοχο και ατυχές

Για το επεισόδιο που είχε χθες στη Βουλή με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και την κόντρα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, το πρωί της Παρασκευής (9.1.25).

«Η χθεσινή εικόνα ήταν ατυχής. Ωστόσο, όλοι γνωριζόμαστε σ αυτό τον τόπο και το ποιος εκπροσωπεί την πιο βάρβαρη και ακραία κοινοβουλευτική χυδαιότητα και χυδαιότητα εν γένει είναι γνωστό. Ο ρόλος της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή δεν χρειάζεται τώρα εγώ να επεκταθώ και να ανακαλέσω μετά τις βαρύτατες ύβρεις και υπαινιγμούς που έκανε χθες», είπε ο Δημήτρης Καιρίδης και όταν ρωτήθηκε για τον Νίκο Δένδια τόνισε: «Όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή είναι άστοχο και ατυχές».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το «βρώμικες δουλειές», (σ.σ. για το οποίο τον κατηγόρησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην οποία και απάντησε με το «άσε μας κουκλίτσα μου») είναι πέρα από προσβλητικό. Εγώ δεν πιστεύω στις μηνύσεις. Δεν πιστεύω σε μια ποινικοποίηση της ζωής όπου πάμε τον διάλογο τον πολιτικό στα δικαστήρια. Εγώ αναγνωρίζω ότι όλο αυτό στέλνει λάθος μήνυμα στον λαό. Ενός μη σοβαρού και κουτσομπολίστικου κοινοβουλίου».

Αναφερόμενος στο περιστατικό είπε: «Ξεκίνησε με το αδιανόητο να μας κάνει παρατήρηση επειδή μιλήσαμε με τον διπλανό μας εκείνη που μιλάει ακατάπαυστα. Μετά με εγκάλεσε γιατί είμαι πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών και άμυνας και μετά λέει ότι κάνω τη βρώμικη δουλειά. Εκείνη κάνει δουλειές. Εμείς που δεν έχουμε δεύτερες δουλειές. Ε όχι και να τα ακούμε από έναν επιχειρηματία».

Για το αν τον άδειασε ο Νίκος Δένδιας είπε: «Είναι ο πιο προβεβλημένος υπουργός της κυβέρνησης και τον στηρίζουμε. Τον πρώτο λόγο στη Βουλή έχουν οι βουλευτές. Οι υπουργοί έρχονται στην Βουλή. Το έκανε καλοπροαίρετα. Αν κάποιος όμως έπρεπε να μιλήσει χθες, αυτός ήμουν εγώ».