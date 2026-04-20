Πολιτική

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Δεν θα περιφέρω τα πτυχία μου για να ικανοποιηθεί ο βούρκος

«Έχω σπουδάσει στο ΕΑΠ στην Πάτρα και σαν δημοσιογράφος έχω πιστοποίηση από το υπουργείο Παιδείας»
Δημήτρης Μαρκόπουλος
Ο βουλευτής της Β' περιφέρειας του Πειραιά, Δημήτρης Μαρκόπουλος, στην Ολομέλεια της Βουλής (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

«Πενία τέχνας κατεργάζεται. Δεν έχω καμία δυσκολία, και πτυχίο έχω και είμαι ξεκάθαρος» έσπευσε να επισημάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζοντας τα όσα έχουν κυκλοφορήσει για τις σπουδές τους. 

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ξεκαθάρισε, μιλώντας σήμερα Δευτέρα (20.4.26) στην πρωινή εκπομπή του MEGA ότι «τα πτυχία μου για όποιον θέλει να πάει να τα δει είναι στην πρυτανεία του ΕΑΠ και το υπουργείο Παιδείας. Το να περιφέρω τους τίτλους σπουδών για να ικανοποιηθεί ο βούρκος δεν θα το κάνω. Κρίνομαι και έχω βγει καθαρός, δεν θα περιφέρω τα πτυχία μου». 

 

Στη συνέχεια επανέλαβε τα όσα υποστήριξε σε χθεσινή του ανάρτηση λέγοντας πως: «Έχω σπουδάσει στο ΕΑΠ στην Πάτρα και σαν δημοσιογράφος έχω πιστοποίηση από το υπουργείο Παιδείας» και πρόσθεσε ότι «δυστυχώς έχει επικρατήσει μια προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα. Παρακολουθούμε στο διαδίκτυο μια σειρά συναδέλφων να κάνουν σπέκουλα».

Τόνισε πως «ο κόσμος έχει προβλήματα. Αυτό είναι το ζήτημα;», ενώ σχολιάζοντας την στάση του Μακάριου Λαζαρίδη είπε: «Έχουν γίνει λάθη από τον Μακάριο Λαζαρίδη και τα έχει αποδεχθεί και χάρηκα που τα αποδέχθηκε. Από εδώ και πέρα υπήρξε η παραίτησή του, ανέλαβε το κόστος της ενέργειας και από εδώ και πέρα με ενδιαφέρει πώς θα αναδείξουμε στη Βουλή το δίκιο μας και το δίκιο των πολιτών».

«Εγώ είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος θέλει να πάει να δει τα πτυχία μου, δίνω την άδεια στην πρυτανεία του ΕΑΠ στην Πάτρα να δώσει τα πτυχία μου. Ο βούρκος θέλει να πέσουμε στη λάσπη, όποιος θέλει θεσμικά ας κάνει ερώτηση εκεί που θέλει αλλά και να ετοιμαστεί για τη δική μου αντίδραση για τα ψέματα που έχει πει» κατέληξε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. 

Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Νίκος Ανδρουλάκης: Τρεις παρεμβάσεις για να σταματήσει η ασυδοσία των τραπεζών
Επιβολή έκτακτης εισφοράς στα τραπεζικά κέρδη, επιτάχυνση της απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου και κατάργηση των χρεώσεων για τη διατήρηση καταθετικών λογαριασμών τα τρία μέτρα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ
Νίκος Ανδρουλάκης
Το «ναι» Μητσοτάκη για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ και στο βάθος «γαλάζιο» αντάρτικο – Την Τετάρτη η ψηφοφορία
Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα που συνεδρίασε η Επιτροπή Δεοντολογίας το Μαξίμου δεν είχε επιβάλλει κομματική πειθαρχία αλλά είχε δώσει «γραμμή» για ψήφο κατά συνείδηση
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Στην Κρήτη τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη λειψυδρία – Ομιλία στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας
Ο πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στην περιφέρεια και στη συνέχεια θα συμμετάσχει στις εργασίες του προσυνεδρίου με θέμα τα μεγάλα έργα και τις υποδομές
Κυριάκος Μητσοτάκης
