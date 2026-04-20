Δημήτρης Μαρκόπουλος: Δεν θα περιφέρω τα πτυχία μου για να ικανοποιηθεί ο βούρκος

«Πενία τέχνας κατεργάζεται. Δεν έχω καμία δυσκολία, και πτυχίο έχω και είμαι ξεκάθαρος» έσπευσε να επισημάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζοντας τα όσα έχουν κυκλοφορήσει για τις σπουδές τους.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ξεκαθάρισε, μιλώντας σήμερα Δευτέρα (20.4.26) στην πρωινή εκπομπή του MEGA ότι «τα πτυχία μου για όποιον θέλει να πάει να τα δει είναι στην πρυτανεία του ΕΑΠ και το υπουργείο Παιδείας. Το να περιφέρω τους τίτλους σπουδών για να ικανοποιηθεί ο βούρκος δεν θα το κάνω. Κρίνομαι και έχω βγει καθαρός, δεν θα περιφέρω τα πτυχία μου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια επανέλαβε τα όσα υποστήριξε σε χθεσινή του ανάρτηση λέγοντας πως: «Έχω σπουδάσει στο ΕΑΠ στην Πάτρα και σαν δημοσιογράφος έχω πιστοποίηση από το υπουργείο Παιδείας» και πρόσθεσε ότι «δυστυχώς έχει επικρατήσει μια προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα. Παρακολουθούμε στο διαδίκτυο μια σειρά συναδέλφων να κάνουν σπέκουλα».

Τόνισε πως «ο κόσμος έχει προβλήματα. Αυτό είναι το ζήτημα;», ενώ σχολιάζοντας την στάση του Μακάριου Λαζαρίδη είπε: «Έχουν γίνει λάθη από τον Μακάριο Λαζαρίδη και τα έχει αποδεχθεί και χάρηκα που τα αποδέχθηκε. Από εδώ και πέρα υπήρξε η παραίτησή του, ανέλαβε το κόστος της ενέργειας και από εδώ και πέρα με ενδιαφέρει πώς θα αναδείξουμε στη Βουλή το δίκιο μας και το δίκιο των πολιτών».

«Εγώ είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος θέλει να πάει να δει τα πτυχία μου, δίνω την άδεια στην πρυτανεία του ΕΑΠ στην Πάτρα να δώσει τα πτυχία μου. Ο βούρκος θέλει να πέσουμε στη λάσπη, όποιος θέλει θεσμικά ας κάνει ερώτηση εκεί που θέλει αλλά και να ετοιμαστεί για τη δική μου αντίδραση για τα ψέματα που έχει πει» κατέληξε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.