Δημοσκόπηση Interview: Πτώση 4,5 μονάδων για τη ΝΔ – Κοντά στον Μητσοτάκη ο Τσίπρας στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός

Η ΝΔ εξακολουθεί να διατηρεί προβάδισμα έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ αν και τα ποσοστά της έχουν υποχωρήσει σε σχέση με τους προηγούμενες μήνες
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αλέξη Τσίπρα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αλέξη Τσίπρα στο Προεδρικό Μέγαρο το 2023 / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Η πτώση που καταγράφει στα ποσοστά της, σε σχέση με τους προηγούμενες μήνες, η ΝΔ και ο αντίκτυπος που θα έχει το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα είναι τα δύο στοιχεία που καταγράφονται στη δημοσκόπηση της Interview, που δημοσιεύεται σήμερα Τρίτη (26.8.25) στο politic.gr.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η ΝΔ καταγράφει πτώση σχεδόν 5 μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρείας τον Ιούνιο (από το 25,9% στο 21,4%) ενώ την ίδια στιγμή κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα δεν καταφέρνει να εμφανίσει σημάδια ουσιαστικής δυναμικής.

Αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ λαμβάνει 21,4%, το ΠΑΣΟΚ 12,2%, η Ελληνική Λύση 8,4%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,3%, το ΚΚΕ 6,5%, η Φωνή Λογικής 4,4%, το ΜέΡΑ25 4,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 4,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,7%, η Νέα Αριστερά 1,7% , η Νίκη 1,1% ενώ το 6,5% δηλώνει ότι θα ψηφίσει άλλο κόμμα.

Δημοσκόπηση Interview
Πρόθεση ψήφου στη δημοσκόπηση της Interview για το politic.gr

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ συγκεντρώνει η ΝΔ 25,9%, το ΠΑΣΟΚ 14,8%, η Ελληνική Λύση 10,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 10%, το ΚΚΕ 7,8%, το Κίνημα Δημοκρατίας 5,3%, η Φωνή Λογικής 5,2%, το ΜέΡΑ25 5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,5%, η Νίκη 2,1%, η Νέα Αριστερά 1,4%, ενώ άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα στηρίξει το 7,9% των πολιτών.

Δημοσκόπηση της Interview
Στο 11,1% η διαφορά ΝΔ – ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ερώτηση για το ποιος θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα καθώς το αποτέλεσμα δείχνει ότι το δίλημμα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας» δεν πείθει. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 31%, ο Αλέξης Τσίπρας είναι σε απόσταση αναπνοής στο 26%, ωστόσο το υψηλότερο ποσοστό συγκεντρώνει η απάντηση «κανένας», που εκτοξεύεται στο 43%. Πρόκειται για το πιο ηχηρό εύρημα της μέτρησης, καθώς αναδεικνύει ότι η πλειοψηφία των πολιτών αμφισβητεί ταυτόχρονα τόσο τον σημερινό πρωθυπουργό όσο και τον πρώην, στην περίπτωση που αποφασίσει να διεκδικήσει εκ νέου την ηγεσία της χώρας.

Ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει στα ίδια επίπεδα με εκείνα που κατέγραφε στις δημοσκοπήσεις πριν τις τελευταίες εθνικές εκλογές, η διαφοροποίηση στην εικόνα οφείλεται κυρίως στην πτώση του Κυριάκου Μητσοτάκη και όχι σε άνοδο του ίδιου.

Δημοσκόπηση της Interview για το politic.gr
Πέντε μονάδες η διαφορά Μητσοτάκη – Τσίπρα στην καταλληλότητα

Στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας», τα στοιχεία του Αυγούστου καταγράφουν σημαντικές μεταβολές σε σχέση με τον Ιούνιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποχωρεί αισθητά, από το 31,7% στο 26,5%, χάνοντας πέντε μονάδες σε δύο μήνες.

Την ίδια στιγμή, η απάντηση «κανέναν» ενισχύεται και από το 29,4% ανεβαίνει στο 30,9%, κατακτώντας την πρώτη θέση.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παραμένει σχεδόν σταθερός (10% τον Ιούνιο, 9,3% τον Αύγουστο), ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου κινείται στα ίδια επίπεδα (7,3% – 7,4%). Μικρές μετατοπίσεις καταγράφουν οι υπόλοιποι αρχηγοί, χωρίς ωστόσο να δημιουργείται τάση ανατροπής.

Δημοσκόπηση Interview
Το 30,9% των πολιτών απαντά ότι δεν εμπιστεύεται κανέναν για τη διακυβέρνηση της χώρας

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το ερώτημα για το τι θα πρέπει να πράξει ο ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος. Τα στοιχεία δείχνουν ισορροπία: το 30% θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του, ενώ άλλο ένα 30% προκρίνει τη συγχώνευση με τον νέο πολιτικό φορέα. Σημαντικό παραμένει το ποσοστό όσων δεν τοποθετούνται (28%), αποτυπώνοντας την αβεβαιότητα στο εσωτερικό της Κεντροαριστεράς.

Αξιοσημείωτο είναι, ωστόσο, το εύρημα ανάμεσα στους ίδιους τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ: σχεδόν ένας στους δύο (48%) θα προτιμούσε σύμπλευση με τον Αλέξη Τσίπρα, στοιχείο που δείχνει την ισχυρή προσωπική επιρροή του πρώην πρωθυπουργού στο κομματικό ακροατήριο. Αντίθετα, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό 39% προκρίνουν αυτόνομη πορεία, εκτιμώντας ότι μια συγχώνευση με νέο κόμμα Τσίπρα πιθανότατα δεν θα τους συνέφερε πολιτικά ή εκλογικά.

Δημοσκόπηση Interview
Μοιρασμένοι οι πολίτες για το τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ εάν ο Αλέξης Τσίπρας κάνει δικό του κόμμα

Στο ερώτημα ποιο μέτρο θεωρούν σημαντικότερο για την οικονομική πολιτική της χώρας την επόμενη διετία, οι πολίτες απαντούν κατηγορηματικά: το 57% ζητά μείωση της φορολογίας. Αντιθέτως, μόλις το 16% θεωρεί προτεραιότητα την ενίσχυση κοινωνικών επιδομάτων και συντάξεων, ενώ το 18% επιλέγει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα.

Τέλος, το 48% των πολιτών θεωρεί τη διαχείριση των φετινών πυρκαγιών χειρότερη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, ενώ το 34% εκτιμά ότι παρέμεινε περίπου στο ίδιο επίπεδο. Μόλις το 17% κρίνει ότι η διαχείριση ήταν καλύτερη.

