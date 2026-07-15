Ο Πολάκης επέστρεψε στον ΣΥΡΙΖΑ με επίθεση σε Φάμελλο: Επίδειξη μικρότητας και αναξιοπρέπειας

Την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισαν οι βουλευτές του κόμματος κατά τη σημερινή συνεδρίαση της ΚΟ.

Ο νέος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Γιάννης Αμανατίδης, αναμένεται να αποστείλει τις επόμενες ώρες επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η επανένταξη του βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

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Λίγη ώρα μετά την απόφαση, ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Σωκράτη Φάμελλου, κατηγορώντας τον για «μικρότητα» και «αναξιοπρέπεια».

Αφορμή αποτέλεσε η τηλεφωνική επικοινωνία του Σωκράτη Φάμελλου με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Ξανθόπουλο, κατά την οποία εξέφρασε την έντονη διαφωνία του με την απόφαση να προηγηθεί η εκλογή γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας έναντι της εκλογής προέδρου.

Παράλληλα, έκανε λόγο για απαράδεκτες μεθοδεύσεις που, όπως υποστήριξε, αποσκοπούσαν στο να ανοίξει ο δρόμος για ενδεχόμενη υποψηφιότητα του Παύλου Πολάκη για την προεδρία της ΚΟ.

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Οι τοποθετήσεις αυτές προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του βουλευτή Χανίων, ο οποίος σε ανάρτησή του έγραψε:

«ΕΠΑΝΗΛΘΑ!!!

Για ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ!!

(Κι αυτό για Γκίνες, μετά τις 13 άρσεις ασυλίας.)

Και ένας Φάμελλος του εξώστη και του “στηρίζω άλλο κόμμα”, σε μια επίδειξη μικρότητας και αναξιοπρέπειας, βγήκε να πει πως κακώς επιστρέφω και ότι θα βάλω υποψηφιότητα για πρόεδρος της ΚΟ!»

Η ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ την οποία υπογράφει ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Αμανατίδης έχει ως εξής: Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, θα ήθελα να σας δηλώσω σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, πως ο ανεξάρτητος βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης επανεντάσσεται στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Η εκλογή του Γιάννη Αμανατίδη

Η πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του κόμματος και την έναρξη της διαδικασίας για την ανάδειξη του διαδόχου του, ολοκληρώθηκε με την ομόφωνη εκλογή του Γιάννη Αμανατίδη στη θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η Κοινοβουλευτική Ομάδα να συνεδριάσει εκ νέου στις 9:00 το πρωί του Σαββάτου 18 Ιουλίου, προκειμένου να εκλέξει τον νέο ή τη νέα επικεφαλής της. Στη συνέχεια θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, στο πλαίσιο του σχεδίου για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας πραγματοποιήθηκε με την παρουσία επτά βουλευτών: του προεδρεύοντος Θεόφιλου Ξανθόπουλου, του Νίκου Παππά, της Ρένας Δούρου, του Χρήστου Γιαννούλη, του Γιάννη Αμανατίδη, της Έλενας Ακρίτα και του Γιώργου Παπαηλιού.