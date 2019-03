Ο υπουργός Οικονομικών έγραψε συγκεκριμένα πως «ευχαριστούμε τη ΝΔ για τη σημαντική συνεισφορά της στην επιτυχή έκδοση του 10ετούς ομολόγου. Αφού η οικονομία βελτιώνεται και έχουμε πρόσβαση στις αγορές με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και αντιπολίτευση ΝΔ, έχουμε ένα επιτυχημένο σχήμα που πρέπει να διατηρηθεί και μετά τις εκλογές».

Πάντως νωρίτερα και λίγο μετά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο twitter ευχήθηκε να είναι επιτυχής η έκδοση του 10ετους ομολόγου και έγραψε μεταξύ άλλων: Οι αγορές ανυπομονούν για πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα.

I sincerely hope the 10yr bond issue is successful. The fact remains that markets anticipate political change in #Greece. The coming @neademokratia government will deliver investment grade status within 18 months.

— Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) March 5, 2019