Έκτακτη τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία με συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι συνομιλίες Ευρώπης, Ουκρανίας και ΗΠΑ για το σχέδιο των 28 σημείων που έχει προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος που έχει εξαπολύσει η Ρωσία στην Ουκρανία.

Οι διαβουλεύσεις ανάμεσα σε Ευρώπη, Ουκρανία και ΗΠΑ συνεχίζονται ενώ όπως έγινε γνωστό στις 11.30 το πρωί της Δευτέρας (24.11.25) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης σε έκτακτη ενημέρωση των ηγετών της Ε.Ε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ το βράδυ της Κυριακής εξήραν τις συνομιλίες που διεξήγαγαν κατά τη διάρκεια της ημέρας αμερικανοί, ουκρανοί και ευρωπαίοι αξιωματούχοι στην Ελβετία, παρόντος του επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κάνοντας λόγο για «σημαντικό βήμα μπροστά» προς την επίλυση της σύγκρουσης της Ουκρανίας η οποία μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.