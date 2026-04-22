Ένταση στη Βουλή μεταξύ Μαρκόπουλου και Κωνσταντοπούλου: «Έχετε γίνει η πρώτη διακοψίας»

Τα κοινοβουλευτικά τους πυρά διασταύρωσαν το μεσημέρι της Τετάρτης (22.04.2026) ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ, τα ονόματα των οποίων αναγράφονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ένταση μάλιστα στην Ολομέλεια της Βουλής ήταν τέτοια που χρειάστηκε η παρέμβαση του προεδρεύοντας της συνεδρίασης Γιώργου Γεωργαντά. Η αντιπαράθεση του Δημήτρη Μαρκόπουλου με την Ζωή Κωνσταντοπούλου οφειλόταν στο γεγονός ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διέκοπτε τον «γαλάζιο» κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, με αποτέλεσμα να ζητήσει το «πάγωμα» του χρόνου λέγοντας ότι «δεν μας αφήνετε να μιλήσουμε».



Κάπου εκεί παρενέβη ο Γιώργος Γεωργαντάς ζητώντας από την Ζωή Κωνσταντοπούλου να σταματήσει να διακόπτει τη συνεδρίαση, ενώ την αποκάλεσε «διακοψία».