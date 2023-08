Με μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα δίνει τις δικές του εξηγήσεις για την απουσία του από το δείπνο της άτυπης Συνόδου των Δυτικών Βαλκανίων που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (21.8.2023) στο Μέγαρο Μαξίμου.

Χωρίς να τεντώνει το σκοινί της αντιπαράθεσης που ξεκίνησε από τη μεταχείριση του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντυ Μπελέρη, από το Αλβανικό κράτος που τον κρατά προφυλακισμένο χωρίς να οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης, ο Έντι Ράμα τονίζει τον ρόλο που η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει στα Βαλκάνια, λόγω και της συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Έντι Ράμα πάντως δεν αποφεύγει να αφήσει κάποιες αιχμές κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη,

Ο Έντι Ράμα καταλήγει λέγοντας πως «Αυτό που πρέπει να μας ενώνει σε τόσο ταραγμένους καιρούς για χάρη του λαού μας, των χωρών μας, της περιοχής μας, της Ευρώπης μας είναι μεγαλύτερο από αυτό που μας χωρίζει. Σε παγκόσμιο επίπεδο διακυβεύονται πάρα πολλά, για να γίνουμε όμηροι για ζητήματα εθνικής εσωτερικής πολιτικής».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Έντι Ράμα είναι η ακόλουθη:

Here is my answer for all those, in Greece, Albania or elsewhere, who commented in various ways or were perplexed by my absence in Athens, but also for the journalists that asked for my opinion and didn’t get a response before the event. The reason is simple: I did not want to… pic.twitter.com/Gu1XB2dZiV